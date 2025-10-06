Thanh Hóa: Bổ nhiệm 4 tân giám đốc sở, ngành 06/10/2025 17:12

(PLO– Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã ký các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm 4 lãnh đạo sở, ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Cụ thể, ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy được tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thay ông Phạm Nguyên Hồng được điều động công tác khác.

Ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, thay ông Trịnh Huy Triều.

Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây Dựng được điều động giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp được điều động giữ chức Giám đốc Sở Công Thương, thay ông Trần Anh Chung.

Ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng được điều động giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, thay ông Nguyễn Tiến Hiệu.