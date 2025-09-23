Ông Nguyễn Hoài Anh được phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 23/09/2025 11:35

Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng).

Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Nguyễn Hoài Anh từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Bình Thuận (cũ) như Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận.

Từ tháng 7-2025, sau khi sáp nhập tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ngày 17-9 vừa qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chiều cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.