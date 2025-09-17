Bộ Chính trị điều động, chỉ định 2 tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 17/09/2025 11:08

(PLO)- Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa và ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sáng 17-9, Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, phân công Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh hai ông Nguyễn Hoài Anh và Nguyễn Hồng Phong được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt và sâu sắc.

Trên các cương vị công tác, hai ông luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc ông Nguyễn Hoài Anh và ông Nguyễn Hồng Phong được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trọng trách mới là Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với cá nhân hai đồng chí.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực, sở trường của mình, hai đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh công việc, nhiệm vụ mới với rất nhiều thách thức và yêu cầu rất cao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

"Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đề nghị hai đồng cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa bắt tay ngay vào công việc, phát huy hết khả năng, trách nhiệm để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Thanh Hóa nêu cao tinh thần đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí sớm tiếp cận, nắm bắt công việc, phối hợp chặt chẽ để hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đặc biệt là phải thực hiện tốt nhiệm vụ để tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong thời gian tới" - ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, Thanh Hóa là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống cách mạng vẻ vang và rất giàu tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, Thanh Hóa cần phải đặc biệt làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và then chốt đối với sự phát triển và bứt phá của tỉnh trong thời gian tới.

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần tập trung nhiệm vụ đột phá về phát triển hạ tầng, hạ tầng số, về nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghiên cứu rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển của tỉnh, bổ sung các động lực tăng trưởng cho tỉnh. Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh phải quyết tâm cao nhất, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thật sự đoàn kết, dân chủ, đổi mới tư duy, phát huy trí tuệ tập thể, có tầm nhìn xa để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, coi đây chính là những điều kiện quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc, góp phần cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chia sẻ nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa, vùng đất "địa linh nhân kiệt”.

Ông Nguyễn Hoài Anh khẳng định bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn gương mẫu, trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết tâm xây dựng và nêu cao tinh thần đoàn kết, góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện, bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trên cương vị mới, với tình cảm của mình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng sức, đồng lòng của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, các thế hệ lãnh đạo, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.