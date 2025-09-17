Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 17-9, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê ở Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng).
Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh; Cao cấp lý luận chính trị.
Ông Hoài Anh từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Bình Thuận (cũ) như Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận.
Từ tháng 7-2025, sau khi sáp nhập tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng...