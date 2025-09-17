Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 17/09/2025 16:06

(PLO)- Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chiều 17-9, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoàng Anh (trái) và ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, chiều 17-9. Ảnh: ĐT