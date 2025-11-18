Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Chiều 18-11, HĐND tỉnh Đồng Nai Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 7 để thực hiện các thủ tục về công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt.
Tham dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đồng Nai có 107/110 đại biểu có mặt.
Đại biểu tham dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã lấy ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ban Bí thư cũng đã xem xét, đồng ý ông Võ Tấn Đức tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.
Kết quả, có 100% các đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng thời, HĐND đã bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kết quả, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Văn Út sinh năm 1969 (quê ở Long An (cũ), nay là Tây Ninh); là Thạc sỹ Kinh tế, cử nhân Kinh tế và trình độ lý luận Chính trị Cao cấp.
Ông Út có nhiều năm công tác tại Long An và trải qua các vị trí Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An.
Ngày 30-6, sau khi sáp nhập tỉnh, ông Nguyễn Văn Út giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 10-10, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.