Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 18/11/2025 17:04

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 18-11, HĐND tỉnh Đồng Nai Khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 7 để thực hiện các thủ tục về công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Tham dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Đồng Nai có 107/110 đại biểu có mặt.

Đại biểu tham dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út. Ảnh: VŨ HỘI

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã lấy ý kiến về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Ban Bí thư cũng đã xem xét, đồng ý ông Võ Tấn Đức tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh tặng hoa cho Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức. Ảnh: Vũ Hội.

Kết quả, có 100% các đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, HĐND đã bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026.