Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất nhiều quyết sách phát triển Thành phố 07/01/2026 10:48

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, những nội dung được hội nghị xem xét có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự phát triển của Thành phố để có thể đảm đương các yêu cầu của Trung ương đặt ra, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Hội nghị tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Các nội dung trọng tâm gồm: Chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (hợp đồng BT); điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng khu Trung tâm chính trị - Hành chính Thành phố; điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, giá trị gia tăng cao. Đồng thời, xem xét dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26/2020 của Thành ủy TP.HCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Tất cả nội dung đều được các đại biểu tham dự thống nhất thông qua.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, hiện tại tốc độ tăng trưởng của Thành phố đạt 7,53%, thấp hơn mục tiêu 8,5% đề ra. Tuy nhiên, vào quý IV-2025, TP.HCM đã có những tín hiệu phục hồi tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 9%.

Đây là điều kiện quan trọng để Thành phố tin tưởng đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Về dự thảo Đề án xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết khu vực dịch vụ đóng vai trò then chốt khi chiếm tới 51% tỷ trọng đóng góp ngân sách.

Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thống nhất chủ trương, phê duyệt đề án phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn và giao các ban ngành liên quan hoàn thiện, thực hiện.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh. Ảnh: LÊ THOA

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 26 về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy UBND Thành phố cùng các sở, ngành tích cực giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, khắc phục sai sót.

Thành phố định hướng phát triển khu vực này thành cực tăng trưởng mới, nơi có Trung tâm chính trị, hành chính mới, trung tâm văn hóa lớn, trung tâm tài chính quốc tế và hàng loạt công trình xứng tầm quy mô TP.HCM mới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi đại biểu. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố chỉ đạo xây dựng sơ đồ Gantt và kế hoạch chi tiết để tập trung khởi công các công trình lớn trong năm 2026. Các dự án bao gồm: Trung tâm chính trị Thành phố, Trung tâm hội nghị biểu diễn, Trung tâm tài chính quốc tế, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt triển khai. Đồng thời, tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các chủ trương sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.