Chủ tịch TP.HCM: Cán bộ phải thực hiện '5 thật', người dân phải được hưởng thật

Ngày 4-1, Đảng ủy phường Bến Thành, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm; họp mặt đảng viên theo Quy định 213 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá kinh tế - xã hội của phường Bến Thành đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị của phường ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại và nghĩa tình hơn.
Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, điểm sáng lớn nhất của phường là sự đột phá trong đổi mới cách nghĩ, cách làm theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn. Sự đổi mới đó thể hiện trong tư duy và hành động của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể, đi vào thực tiễn từ những việc nhỏ, cụ thể nhưng thiết thực.
Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và hiệu quả. Rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm, tìm hiểu, đầu tư vào TP.HCM.
Năm 2026, TP.HCM sẽ trở thành một “đại công trường” trên lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị, từng bước khắc phục các hạn chế như ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe…
Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận phường Bến Thành là phường trung tâm của TP.HCM, có vị trí hết sức quan trọng. Ông đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên phường phải chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm.
Đồng thời, cán bộ phải quán triệt tinh thần “5 thật”: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, có sản phẩm thật, có kết quả thật. Trong đó kết quả và người dân được hưởng thật rất quan trọng. “Mọi việc làm đều phải xuất phát từ nhu cầu của người dân và điều kiện thực tiễn của địa phương” – ông nói và đề nghị phường tiếp tục chuyển đổi số thực chất hơn.
Theo ông, chuyển đổi số không phải là điều gì quá to tát hay cao siêu, mà cần bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong đời sống, từ những việc nhỏ nhưng thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng công việc, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều.
Từ tháng 7-2025 đến nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Bến Thành được duy trì ổn định và có chiều hướng phát triển tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 27 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 175,53% chỉ tiêu đề ra.
Phường đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; giảm 46 hộ cận nghèo, hoàn thành 104,54% chỉ tiêu năm 2025.
Song song đó, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025-2026 , phường đã ra mắt “Biệt đội hỗ trợ số phường Bến Thành”; “Đi từng ngõ - gõ từng nhà” hỗ trợ cài đặt ứng dụng Công dân số, chữ ký số trên VNeID, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; thực hiện mô hình “Giờ làm linh hoạt” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...