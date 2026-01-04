Chủ tịch TP.HCM: Cán bộ phải thực hiện '5 thật', người dân phải được hưởng thật 04/01/2026 17:30

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cán bộ phải quán triệt tinh thần “5 thật”: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, có sản phẩm thật, có kết quả thật để người dân được hưởng thật.

Ngày 4-1, Đảng ủy phường Bến Thành, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm; họp mặt đảng viên theo Quy định 213 của Bộ Chính trị. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh cán bộ phải quán triệt tinh thần “5 thật”: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, có sản phẩm thật, có kết quả thật để người dân được hưởng thật. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá kinh tế - xã hội của phường Bến Thành đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị của phường ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện đại và nghĩa tình hơn.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, điểm sáng lớn nhất của phường là sự đột phá trong đổi mới cách nghĩ, cách làm theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn. Sự đổi mới đó thể hiện trong tư duy và hành động của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể, đi vào thực tiễn từ những việc nhỏ, cụ thể nhưng thiết thực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bến Thành. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM đang ở giai đoạn phát triển thuận lợi, môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn và hiệu quả. Rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm, tìm hiểu, đầu tư vào TP.HCM.

Năm 2026, TP.HCM sẽ trở thành một “đại công trường” trên lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị, từng bước khắc phục các hạn chế như ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe…

Chủ tịch TP.HCM nhìn nhận phường Bến Thành là phường trung tâm của TP.HCM, có vị trí hết sức quan trọng. Ông đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên phường phải chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời, cán bộ phải quán triệt tinh thần “5 thật”: Nghĩ thật, nói thật, làm thật, có sản phẩm thật, có kết quả thật. Trong đó kết quả và người dân được hưởng thật rất quan trọng. “Mọi việc làm đều phải xuất phát từ nhu cầu của người dân và điều kiện thực tiễn của địa phương” – ông nói và đề nghị phường tiếp tục chuyển đổi số thực chất hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga chúc mừng các tập thể được khen thưởng; Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông, chuyển đổi số không phải là điều gì quá to tát hay cao siêu, mà cần bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong đời sống, từ những việc nhỏ nhưng thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng công việc, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều.