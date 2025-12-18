Chủ tịch Nguyễn Văn Được thăm, chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo TP.HCM 18/12/2025 20:22

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM.

Chiều 18-12, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được thăm, chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Tại đây, lãnh đạo TP.HCM đã chúc Giáng sinh đến Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM và Linh mục Đa Minh Đinh Ngọc Lễ, Chủ tịch danh dự Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao đổi với các linh mục về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP trong năm 2025. Đồng thời, thông tin việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp có nhiều chuyển biến tích cực, được Trung ương và nhân dân ghi nhận; các lĩnh vực an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM trong việc vận động, tập hợp đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, tích cực phát triển kinh tế và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM tiếp tục tập hợp, động viên đồng bào Công giáo tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng TP ngày càng phát triển.

Ông cũng gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Linh mục Đa Minh Đinh Ngọc Lễ cùng toàn thể các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn TP

Đáp từ, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn bày tỏ niềm vui trước sự phát triển toàn diện của TP.HCM trong thời gian qua. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng TP sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới.