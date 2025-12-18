UBND TP.HCM phân công công tác với Chủ tịch và 9 Phó Chủ tịch 18/12/2025 11:45

(PLO)- UBND TP.HCM phân công công tác với Chủ tịch và chín Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Lộc Hà được phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực UBND TP.HCM hiện có 10 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và chín Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh và ông Trần Văn Bảy.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước của TP.HCM; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; quản lý chung tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Ông Được cũng trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP, Viện Nghiên cứu phát triển TP.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kết luận 123 của Trung ương về tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên…

Ông Hà trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP, Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO); Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR); Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV; Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; các quy định pháp luật về chính quyền địa phương, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền; công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Trung tâm Chuyển đổi số; Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung; và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: phường Hiệp Bình, phường Thủ Đức, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Cát Lái, phường Bình Trưng, phường Phước Long, phường An Khánh; phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP; công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); công tác phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn TP…

Trực tiếp chỉ đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, xã Long Sơn, xã Châu Pha, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Đất Đỏ, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, xã Bình Khánh.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt đô thị và giao thông trên địa bàn TP (không phân biệt nguồn vốn đầu tư)…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Ban Quản lý thuộc lĩnh vực giao thông, đường sắt đô thị…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: Phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Hội Tây, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: kinh tế biển, tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn TP, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ, du lịch…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Bình Dương, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op)…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Hòa Hưng, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Bình Tân, phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa, xã Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy Lợi, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: Phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa, xã Thanh An, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực văn xã, y tế, giáo dục và đào tạo, an toàn thực phẩm.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm TP; Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một; các trường cao đẳng trực thuộc UBND TP,…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: Phường Xuân Hòa, phường Nhiêu Lộc, phường Bàn Cờ, phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi Trung, phường Thạnh Mỹ Tây, phường Bình Quới, phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Hòa, phường Bảy Hiền, phường Tân Bình, phường Tân Sơn, xã Đông Thạnh, xã Hóc Môn, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung, quản lý nhà đất công sản, tài sản công, nhà đất tái định cư, nhà cho thuê; các dự án PPP (trừ các dự án đường sắt, giao thông).

Trực tiếp chỉ đạo: Thuế TP.HCM, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực II, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: Phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Bình Giã, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ.

Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra TP, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo; Lực lượng Thanh niên xung phong TP; Công ty TNHH MTV 27/7, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn: Phường Xóm Chiếu, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội; Phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Lâm; phường Chánh Hưng, phường Phú Định, phường Bình Đông; xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng; xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.