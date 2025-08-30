UBND TP.HCM phân công công tác với Chủ tịch và các Phó Chủ tịch 30/08/2025 12:52

(PLO)- UBND TP.HCM phân công công tác Chủ tịch Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thọ và các Phó Chủ tịch Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Xuân Cường, Nguyễn Văn Dũng, Bùi Minh Thạnh, Trần Thị Diệu Thúy.

UBND TP.HCM vừa có Quyết định 739 phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, sẽ phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách hành chính; quản lý chung tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, phụ trách Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên; an toàn giao thông; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương, Chính phủ; dân vận chính quyền; đối ngoại, hội nhập quốc tế; đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển đặc khu Côn Đảo.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Theo dõi, chỉ đạo 8 phường, 4 xã và 1 đặc khu, gồm: phường Sài Gòn, phường Tân Định, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh, phường Tân Thuận, phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ, phường Tân Hưng, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, xã Cần Giờ, xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, sẽ chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày, triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM những vấn đề quan trọng.

Có nhiệm vụ phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP.HCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TP.HCM, Đảng ủy UBND TP, UBND TP, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM. Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính.

Ông Nguyễn Văn Thọ trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: hành chính tư pháp, công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; theo dõi chung, chỉ đạo công tác tiếp công dân, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp; theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát; Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị…

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TP.HCM, Thanh tra TP.HCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, Công ty TNHH MTV 27/7, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm phát triển quỹ đất Bà Rịa - Vũng Tàu...

Song song đó, giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thọ theo dõi, chỉ đạo 11 phường và 18 xã gồm: phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Long Hương, phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Tân Hải, phường Tân Phước, phường Phú Mỹ, phường Tân Thành, xã Long Sơn, xã Châu Pha, xã Long Hải, xã Long Điền, xã Phước Hải, xã Đất Đỏ, xã Nghĩa Thành, xã Ngãi Giao, xã Kim Long, xã Châu Đức, xã Bình Giã, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Bình Châu, xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, xã Bàu Lâm.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; Nghị quyết 68 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị;...

Trực tiếp chỉ đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị (TP, tỉnh Bình Dương), Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO); Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR); Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV;

Tổng công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV; Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC); Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty cổ phần (CTCP); Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP. Các Quỹ tài chính ngoài ngân sách,...

Ông Nguyễn Lộc Hà theo dõi, chỉ đạo 12 phường, 6 xã gồm: phường Dĩ An, phường Đông Hòa, phường Tân Đông Hiệp, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Chánh Hiệp, phường Bình Dương, xã Thường Tân, xã Bắc Tân Uyên, xã Phú Giáo, xã Phước Hòa, xã Phước Thành, xã An Long.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; các quy định pháp luật về chính quyền địa phương, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền; công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức bộ máy;…

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý công chức, viên chức; thi đua, khen thưởng; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;…

Phối hợp theo dõi: Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Học viện Cán bộ TP; Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Văn phòng UBND TP).

Ông Nguyễn Mạnh Cường theo dõi, chỉ đạo 15 phường: phường Hiệp Bình, phường Thủ Đức, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Bình, phường Long Phước, phường Long Trường, phường Cát Lái, phường Bình Trưng, phường Phước Long, phường An Khánh; phường Chợ Quán, phường An Đông, phường Chợ Lớn.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông; đầu tư công.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: dự án đầu tư công; quyết toán các dự án đầu tư công; quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; giao thông, vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Nghị quyết 188/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Ban Quản lý phát triển đô thị TP, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp, Quỹ Phát triển nhà ở TP, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Cơ khí - Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO), Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP,…

Ông Bùi Xuân Cường theo dõi, chỉ đạo 18 phường, 9 xã gồm: phường Minh Phụng, phường Bình Thới, phường Hòa Bình, phường Phú Thọ, phường Hạnh Thông, phường An Nhơn, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Thông Tây Hội, phường An Tây Hội, phường Đức Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Phú Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, phường Phú Thọ Hòa, phường Tân Phú, phường Phú Thạnh, phường Tây Thạnh, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Hưng Long, xã Bình Hưng, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý ngân sách, giá, phí; công tác cân đối, bố trí vốn đầu tư công.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; thẩm định giá đất cụ thể; thương mại, dịch vụ, du lịch; quản lý tài sản công; quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; theo dõi chung, chỉ đạo công tác kiểm toán;…

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Bình Dương, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP (Sài Gòn Co.op), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV, Tổng công ty Bến Thành - TNHH MTV, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP (HFIC), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích các quận, huyện, TP Thủ Đức,…

Ông Nguyễn Văn Dũng theo dõi, chỉ đạo 20 phường, 7 xã gồm: phường Xóm Chiếu, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Đông Hưng Thuận, phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Thới Hiệp, phường Thới An, phường An Phú Đông, Phường Bình Tây, phường Bình Tiên, phường Bình Phú, phường Phú Lâm, phường Diên Hồng, phường Vườn Lài, phường Hòa Hưng, phường An Lạc, phường Tân Tạo, phường Bình Tân, phường Bình Trị Đông, phường Bình Hưng Hòa, xã Củ Chi, xã Tân An Hội, xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, xã Nhuận Đức, xã Phú Hòa Đông, xã Bình Mỹ.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; phê duyệt, quyết định giá đất cụ thể; kinh tế nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; nông thôn mới; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;...

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM, Quỹ Phát triển đất TP, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy Lợi, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị; Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, phụ trách cơ sở tại Bình Dương để kịp thời xử lý các vụ việc tồn đọng, phát sinh tại khu vực Bình Dương.

Ông Bùi Minh Thạnh theo dõi, chỉ đạo 12 phường, 6 xã gồm: phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Hiệp, phường Tân Khánh, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa, xã Thanh An, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TP.HCM; văn hóa, thể dục, thể thao, xuất bản, báo chí;

Lao động, thương binh và xã hội; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; công tác giảm nghèo; vệ sinh an toàn thực phẩm; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông;…

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm TP; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Trung tâm Chuyển đổi số; Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một;

Các trường cao đẳng trực thuộc Ủy ban nhân dân TP; các cơ quan báo chí trực UBND TP; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (SAPHARCO); Ban Quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc TP…