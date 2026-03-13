Chủ tịch Tây Ninh Lê Văn Hẳn: Dồn sức cho hạ tầng, bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026 13/03/2026 07:02

(PLO)- Tây Ninh đang định vị là “khớp nối chiến lược” giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời dồn sức cho hạ tầng giao thông để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Năm 2025 đã khép lại bằng một "dấu son" lịch sử khi Tây Ninh không chỉ hoàn thành việc hợp nhất mà còn thiết lập nên những con số kỷ lục về kinh tế. Với quy mô đạt 345 nghìn tỉ đồng cùng vị thế là “á quân” cải cách hành chính trong 20 năm qua, Tây Ninh đang hội tụ nguồn năng lượng mạnh mẽ để bước vào năm 2026.

Trong cuộc trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định: Tỉnh đang dồn toàn lực để trở thành "khớp nối chiến lược", một cực tăng trưởng mới kết nối chặt chẽ Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi sự phát triển.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

"Dấu son" lịch sử và nguồn năng lượng từ sự hợp nhất

. Thưa ông, năm 2025 khép lại với những con số kỷ lục đối với cả Tây Ninh và Long An cũ. Ông nhìn nhận thế nào về “nguồn năng lượng” mà sự hợp nhất này mang lại cho kế hoạch phát triển năm 2026?

+ Năm 2025 không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là một “dấu son” lịch sử của Tây Ninh với những chỉ số ấn tượng. Điển hình là tỉnh hoàn thành và vượt 14/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra; quy mô kinh tế đạt 345 nghìn tỉ đồng, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,52%, xếp thứ 2 Đông Nam Bộ và thứ 8 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 52,2 nghìn tỉ đồng, vượt trên 40% dự toán Trung ương giao; giải ngân đầu tư công đạt trên 98%.

Đặc biệt năm 2025, Tây Ninh lần thứ hai được bình chọn vào Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn và là á quân địa phương cải cách nhất trong 20 năm liền triển khai PCI tại Việt Nam. Ngoài ra, Tây Ninh hội tụ ba dòng chảy chiến lược mà không phải địa phương nào cũng có được.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh thăm, tặng quà Công ty TNHH giầy Ching luh Việt Nam nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HUỲNH DU

Đầu tiên là sự “Cộng hưởng không gian phát triển”. Với quy mô diện tích tự nhiên mới hơn 8.536 km² và dân số trên 3,2 triệu người, có đường biên giới khoảng 369 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia cùng 4 cửa khẩu quốc tế, Tây Ninh hôm nay sở hữu tầm vóc đủ lớn để định hình lại hoàn toàn vị thế. Không gian phát triển rộng mở này là nền tảng cốt lõi để năm 2026 tỉnh triển khai đồng bộ các quy hoạch phân khu lớn, chuyển từ thu hút đầu tư đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái Công nghiệp xanh - Đô thị - Dịch vụ hoàn chỉnh.

Thứ hai là sự “Thống nhất hạ tầng chiến lược”. Sự hợp nhất đã xóa bỏ các ranh giới hành chính khi Tây Ninh sở hữu vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TP.HCM và là cửa ngõ quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Điều này cho phép tỉnh quy hoạch, vận hành thông suốt các trục động lực kết nối vùng, biến lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh trực tiếp cho doanh nghiệp.

Và quan trọng nhất là “Niềm tin và Khát vọng”. Với tinh thần tự lực, tự cường, khi mỗi người dân Tây Ninh trở thành trung tâm của đổi mới sẽ tạo dựng được động lực nội sinh mạnh mẽ. Những con số kỷ lục của năm 2025 sẽ khơi dậy niềm tin to lớn trong cộng đồng với khoảng 34 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động, số vốn gần 950 nghìn tỉ đồng. Tôi tin chắc những yếu tố này sẽ là nền tảng cho kế hoạch phát triển năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Siêu nút giao Vành đai 3 kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: HUỲNH DU

. Hạ tầng là “mạch máu”, trong đó giao thông phải mở mũi đi đầu. Vậy trong năm 2026, tỉnh sẽ làm gì để giải quyết những “điểm nghẽn” giao thông liên vùng nhằm biến Tây Ninh thành trung tâm logistics thực thụ?

+ Năm 2026, tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án hạ tầng giao thông quan trọng để xử lý các nút thắt liên vùng, nhất là với TP.HCM và các hành lang kinh tế chiến lược.

Thứ nhất, ưu tiên xây dựng các cao tốc và trục chính liên vùng. Tỉnh đang đẩy mạnh triển khai mạng lưới cao tốc và đường đô thị trọng yếu gồm: Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (CT31) dự kiến khởi công vào năm 2026; đường TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (trục Đường tỉnh ĐT.827E) và dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1).

Thứ hai, hoàn thiện các kết nối liên tỉnh. Tây Ninh phối hợp với TP.HCM mở rộng thêm điểm nối và tuyến liên vùng trên cơ sở 37 điểm đã có. Một số tuyến quan trọng sẽ được đầu tư như: Đường ĐT.823D kết nối trục mở mới Tây Bắc phía TP.HCM (dự kiến hoàn thành năm 2026); trục động lực Đức Hòa kết nối đường Võ Văn Kiệt nối dài; ĐT.830C kết nối đường Nguyễn Hữu Trí...

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân. UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm chuẩn bị mặt bằng sạch, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong năm 2026 để không làm chậm tiến độ thi công.

Tây Ninh khẳng định quyết tâm bứt phá năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: HUỲNH DU

Kiến tạo hệ sinh thái kinh tế số minh bạch

. Tây Ninh hiện đang giữ vững vị trí trong Top 10 địa phương thu hút doanh nghiệp lớn năm 2025. Vậy trong năm 2026, ông kỳ vọng gì vào sự chuyển dịch sang kinh tế số và cải cách hành chính?

+ Việc lần thứ hai liên tiếp lọt Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn là minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là phải luôn đổi mới để không bị tụt lại phía sau.

Về cải cách hành chính, năm 2026 tỉnh sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa thủ tục gắn liền với chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu là mọi người dân và doanh nghiệp đều được thụ hưởng dịch vụ công minh bạch, nhanh chóng.

Về kinh tế số, đây là động lực cốt lõi để chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Tỉnh đang phấn đấu hình thành ít nhất 1 khu công nghiệp công nghệ thông tin hoặc khu công nghệ số tập trung. Đây sẽ là “hạt nhân” để thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, đưa Tây Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận hơn 1.650 hồ sơ trong ngày đầu năm mới. Ảnh: HUỲNH DU

. Thưa ông, có ý kiến lo ngại rằng sau sáp nhập, bộ máy có thể rơi vào tình trạng “e dè, sợ sai” hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Thực tế địa phương có tình trạng này không và giải pháp của tỉnh như thế nào?

+ Qua theo dõi, có thể khẳng định bước đầu không phát sinh tình trạng phổ biến “e dè, sợ sai” hay đùn đẩy trách nhiệm. Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một bộ phận cán bộ có tâm lý thận trọng hơn khi phải thích ứng với môi trường mới.

Để khắc phục, tỉnh triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp: Xác định trách nhiệm người đứng đầu là yếu tố then chốt, phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn"; tăng cường quán triệt tư tưởng và đảm bảo chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho cán bộ ở xa địa điểm làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính trên môi trường điện tử để mọi khâu đều có "dấu vết" minh bạch. Chúng tôi quyết tâm xây dựng bộ máy hoạt động ổn định, kỷ cương, không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm.

An sinh xã hội là đầu tư cho con người

. Sau những con số tăng trưởng kinh tế, mục tiêu cuối cùng vẫn là hạnh phúc của nhân dân. Ông có thể chia sẻ về định hướng an sinh xã hội của Tây Ninh mới?

+ Mục tiêu nhất quán của tỉnh Tây Ninh mới là nâng cao chất lượng sống thực chất của nhân dân. Trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu: Trên 95,7% người dân tham gia BHYT; 53,3% lao động tham gia BHXH; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn; đạt 10,4 bác sĩ/vạn dân...

Tây Ninh đã hỗ trợ 45 'Chuyến xe Công đoàn' đưa 1.915 lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: HUỲNH DU

Tỉnh cũng cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và ưu tiên an sinh xã hội. Riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho hơn 270 nghìn lượt đối tượng với kinh phí trên 230 tỉ đồng. Đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện với thu nhập bình quân năm 2025 là 11,05 triệu đồng/tháng.

Tây Ninh xác định an sinh xã hội là đầu tư cho con người. Đó chính là thước đo thực chất nhất cho hạnh phúc của nhân dân và hiệu quả điều hành của chính quyền.

. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!