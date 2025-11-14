Các ông Trần Văn Bảy, Nguyễn Công Vinh và Hoàng Nguyên Dinh làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 14/11/2025 10:30

(PLO)- UBND TP.HCM có thêm ba phó chủ tịch là ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Trần Văn Bảy và ông Nguyễn Công Vinh.

Sáng 14-11, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bỏ phiếu, bầu nhân sự làm phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước đó, ba nhân sự được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng ba tân phó Chủ tịch UBND TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Kết quả bầu, 160/161đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Trần Văn Bảy làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đạt tỉ lệ 99,38%.

159/161 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Công Vinh làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đạt tỉ lệ 98,76%.

149/161 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu ông Hoàng Nguyên Dinh làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đạt tỉ lệ 92,55%.

Các ông Trần Văn Bảy, Nguyễn Công Vinh và Hoàng Nguyên Dinh (từ trái sang) được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Như vậy, hiện nay, Thường trực UBND TP.HCM gồm 10 thành viên, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và chín Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Bùi Minh Thạnh, ông Trần Văn Bảy và ông Nguyễn Công Vinh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự làm phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê ở Đồng Nai. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Văn Bảy từng công tác tại các cơ quan là Đại học Luật TP.HCM, Sở Tư pháp TP.HCM, chủ tịch UBND quận 9 cũ, phó giám đốc Sở TN&MT TP.HCM.

Từ tháng 6-2024, ông điều động và bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM. Sau sáp nhập, ông Trần Văn Bảy tiếp tục được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TP.HCM mới.

Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM. Ông có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Công Vinh có thời gian dài công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và giữ các chức vụ chánh Văn phòng HĐND - UBND, phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND huyện Châu Đức cũ, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

Tháng 12-2020, ông được HĐND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Từ ngày 1-7, sau khi sáp nhập, ông Nguyễn Công Vinh làm giám đốc Sở Tài chính TP.HCM mới.

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê ở TP Huế. Ông có trình độ Cử nhân luật, Thạc sỹ xây dựng cầu đường, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi về công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM sau sáp nhập, ông Dinh công tác nhiều năm trong các đơn vị ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Dinh từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông tỉnh, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh.