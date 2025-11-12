HĐND TP.HCM triệu tập kỳ họp chuyên đề, làm công tác nhân sự 12/11/2025 06:15

(PLO)- Thường trực HĐND TP.HCM vừa có quyết định triệu tập đại biểu HĐND tham dự kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) làm công tác nhân sự và cho chủ trương thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị.

Kỳ họp dự kiến được tổ chức vào sáng 14-11, tại Hội trường Thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Theo dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến 11 nhóm nội dung. Trong số đó, có tờ trình quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP.HCM. Tờ trình quy định về tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị có số thu lớn do TP.HCM quản lý; tờ trình quy định tỷ lệ trích nguồn thu được để lại để tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có số thu lớn do TP.HCM quản lý.

Tờ trình điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ tiền ăn và tiền ăn thêm các ngày lễ, tết trong năm cho người bệnh tại Bệnh viện Nhân Ái, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện sức khỏe Tâm thần Bà Rịa-Vũng Tàu và Bệnh viện Bến Sắn trực thuộc Sở Y tế TP.HCM; tờ trình quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn…

Cùng đó, xem xét nhóm tờ trình, dự thảo Nghị quyết cá biệt với 31 nội dung. Trong đó, có tờ trình điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương của TP năm 2025; tờ trình điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và phương án phân bổ ngân sách TP năm 2025; tờ trình điều chỉnh nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương…

Đại biểu HĐND TP cũng sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh; dự án Nâng cấp đường 991 đoạn từ Quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP.HCM; dự án Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn; dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Xem xét, hỗ trợ tỉnh Tây Ninh nguồn vốn thực hiện Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh (thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài).

Xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 1 – giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn.

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500Kv Bình Dương 1 - rẽ Song Mây - Tân Định; quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (Đợt 2); thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (Đợt 2).

Dự kiến, kỳ họp sẽ thực hiện công tác nhân sự.