Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khảo sát các dự án giao thông kết nối trọng điểm 16/10/2025 20:59

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng đoàn khảo sát đã đi thực tế các dự án giao thông kết nối trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, vị trí triển khai Khu thương mại tự do gắn với khu vực cảng biển Cái Mép Hạ...

Chiều 16-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng Ban Kinh tế - Ngân sách đã có buổi khảo sát thực tế, nghe báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân các dự án, công trình giao thông kết nối trọng điểm tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, các đại biểu HĐND, lãnh đạo các sở ngành, Ban Quản lý dự án (QLDA).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cùng đoàn đã đi khảo sát thực tế tiến độ triển khai dự án tuyến đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép; dự án Cầu Phước An (nối với Nhơn Trạch, Đồng Nai); vị trí triển khai đầu tư Khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ; dự án Thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1...

Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo với Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh và đoàn công tác tiến độ dự án, tuyến đường đề xuất đầu tư. Ảnh: KN

Tại các điểm khảo sát tuyến đường 991B, cầu Phước An và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban QLDA giao thông khu vực và chuyên ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (sau sáp nhập thuộc UBND TP.HCM), đã báo cáo tiến độ triển khai, giải ngân vốn, tổng thể quy hoạch các dự án, công trình giao thông trọng điểm, kết nối tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ngoài ra, Ban cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, giải ngân vốn các dự án.

Bên cạnh đó, Ban cũng đề xuất các dự án, công trình giao thông kết nối trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó có tuyến đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành tới khu vực Hồ Tràm.

Cầu Phước An là một trong các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai. Ảnh: KN

Ban QLDA chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng, tiến độ giải ngân các dự án, công trình giao thông kết nối trọng điểm do đơn vị làm chủ đầu tư. Trong đó có các dự án kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu ĐT994...

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương cũng đã thông tin tới Chủ tịch HĐND TP.HCM và đoàn về vị trí, quy mô, tiến độ thực hiện đề án Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ. Đây là đề án đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai lập, chờ xin ý kiến Trung ương từ trước thời điểm sáp nhập tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, TP cũng xác định đây là một trong các dự án trọng điểm...

Ông Lê Văn Danh (bên trái ảnh) thông tin tới Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh vị trí triển khai khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ. Ảnh: KN

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm. Khu vực Cái Mép - Thị Vải là một khu vực quan trọng của TP.HCM.

Do đó, việc quan tâm, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối cho khu vực này rất quan trọng. Từ đó giúp cho khu vực này phát triển mạnh hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh tại buổi khảo sát thực tế. Ảnh: KN

Theo Chủ tịch HĐND TP, từ khu thương mại tự do góp phần phát triển năng lực khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, kể cả Cần Giờ. Các tuyến giao thông huyết mạch kết nối từ sân bay Long Thành về khu vực Cái Mép - Thị Vải và từ sân bay Long Thành về trung tâm TP.HCM, sân bay Long Thành về Hồ Tràm đều là các tuyến đường quan trọng. Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng đồng bộ cho khu vực này là cần thiết và cấp bách...

Buổi khảo sát là cơ sở để Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP thẩm tra tờ trình đầu tư dự án trình tại kỳ họp HĐND sắp tới.