Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường An Khánh 28/08/2025 11:33

Sáng 28-8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025); trao tặng Huy hiệu 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng, đợt ngày 2-9 tại phường An Khánh.

Dịp này, phường Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng cho 64 đảng viên cao tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao huy hiệu đảng cho các đảng viên. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh-ông Hoàng Tùng gửi lời chúc mừng đến các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay.

Đây là kết quả quá trình cống hiến, phấn đấu, trưởng thành của các đảng viên, được Đảng ghi nhận và cũng là niềm vui và niềm tự hào không chỉ riêng của các đảng viên mà còn là niềm vui, và tự hào của gia đình và tập thể, đơn vị nơi các đảng viên đang làm việc, sinh sống.

Dù công tác, làm việc ở lĩnh vực nào, các đảng viên cũng đã giữ vững được lập trường, quan điểm, phẩm chất, đạo đức, tiên phong gương mẫu và hoàn thành nhiệm vụ, tích cực đóng góp và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường An Khánh- ông Hoàng Tùng trao huy hiệu đảng và gửi lời chúc mừng đến các đảng viên nhận huy hiệu đảng hôm nay. Ảnh: THANH THÙY

Cũng theo ông Hoàng Tùng, Đảng ủy phường An Khánh luôn đánh giá cao, trân trọng những cống hiến của các đảng viên và tin rằng, với thành tích, kinh nghiệm của mình, các đồng chí thực sự là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng, phát triển TP.HCM nói chung, phường An Khánh nói riêng trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, phường An Khánh cũng long trọng tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “80 năm – dấu ấn vàng son”. Ảnh: THANH THÙY

Phường An Khánh cũng phát động 80 ngày thi đua trong toàn hệ thống chính trị, nhằm phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường An Khánh trong sạch, vững mạnh; trở thành đô thị hiện đại - là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và văn hóa của TP.HCM”.