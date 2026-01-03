Chủ tịch xã nói gì về trách nhiệm của địa phương vụ sập bờ kè 4 người chết? 03/01/2026 16:08

(PLO)- Chủ tịch xã ở Đắk Lắk nói đã cắm biển cảnh báo nhưng có người tháo dỡ trước khi xảy ra vụ sập bờ kè làm bốn người tử vong.

Ngày 3-1, ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, cung cấp một số thông tin liên quan vụ sập bờ kè làm bốn người tử vong ở địa phương này. ​

Theo ông Đạt, sau đợt lũ lụt hồi tháng 11-2025, bờ kè sông Ba đoạn qua xã Sơn Thành bị hỏng. Chính quyền địa phương đã cho lực lượng chức năng giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm các phương tiện qua lại.

Đoạn bờ kè bị sập làm chết bốn người. Ảnh: M.N

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho rằng có thể có người đã tự ý tháo dỡ biển cảnh báo để tiện đi lại do tuyến kè bị hư hỏng thường xuyên có người qua lại để sản xuất.

​“Hiện khu vực xảy ra tai nạn đang được giăng dây để khám nghiệm hiện trường. Chính quyền địa phương đã lắp thêm biển cảnh báo cấm đi lại”- ông Đạt thông tin.

​Khi PV hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương liên quan vụ việc, có vấn đề gì cần rút kinh nghiệm, ông Đạt nói: "Hiện chưa biết trả lời sao về vấn đề này!"

Theo ông Đạt, sau đợt mưa lũ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở, cắm biển cảnh báo. Không phải địa phương không rà soát, bỏ mặc, không cảnh báo đến người dân.

Theo báo cáo của UBND xã Sơn Thành gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, khoảng 9 giờ 30 ngày 2-1, một mảng bê tông tại khu bờ kè thuộc thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành bị sập, đè chết bốn người.

Các nạn nhân gồm ông Bùi Văn D và vợ là bà Lê Thị Thi (cùng 62 tuổi), ông Đỗ Xuân H (62 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim L (58 tuổi).

Theo UBND xã Sơn Thành, trong lúc đi trồng keo, hai cặp vợ chồng trên vào trú mưa tại khu vực bờ kè thuộc thôn Lạc Mỹ. Không may, khi đang trú ẩn thì mảng bê tông phía trên đổ sập, đè trúng khiến bốn người cùng tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Sơn Thành đã báo cáo với Công an tỉnh Đắk Lắk, VKSND tỉnh Đắk Lắk để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.