Tang thương trùm lên gia đình 4 nạn nhân tử vong do sập bờ kè ở Đắk Lắk 02/01/2026 18:38

Chiều 2-1, người thân, bà con xóm giềng tổ chức hậu sự cho bốn nạn nhân tử vong trong vụ sập bờ kè ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Tiếng khóc xé lòng của người thân vang lên từ hai căn nhà chỉ cách nhau chừng 30 m, khiến ai nấy đều xót xa, rơi nước mắt.

Khu vực sập bờ kè khiến bốn người tử vong. Ảnh: M.N

Các nạn nhân là hai cặp vợ chồng nghèo, nhà cách nhau chừng 30 m ở thôn Lạc Mỹ. Sáng nay, họ cùng đi trồng keo thuê thì trời mưa giữa chừng nên cùng nhau xuống nấp dưới hàm ếch của bờ kè sông Ba, đoạn qua xã Sơn Thành để tránh trú.

Nào ngờ, mảng bê tông trên bờ kè đổ sập, vùi lấp cả bốn sinh mạng đang tránh trú bên dưới, để lại nỗi đau khôn nguôi đối với người thân, bạn bè…

Các nạn nhân được xác định là vợ chồng ông Bùi Xuân V, Lê Thị T (cùng 64 tuổi) và vợ chồng ông Đỗ Xuân H (62 tuổi), Nguyễn Thị Kim L (58 tuổi).

Theo ông Nguyễn Thất Tùng (em ruột bà Nguyễn Thị Kim L), gia cảnh chị gái ông thuộc diện khó khăn, ít ruộng đất.

Gia đình chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: M.N

Dù đã luống tuổi nhưng vợ chồng bà L vẫn chăm chỉ làm thuê, làm mướn để mưu sinh. Các con của bà L đã vào TP.HCM làm việc.

“Anh chị đi làm để trang trải cuộc sống, kiếm chút tiền sắm Tết. Ai ngờ tai họa giáng xuống, khiến anh cha mẹ, con cái mãi lìa xa nhau”- giọng ông Tùng lạc đi.

Cách đó khoảng 30 mét, người thân, họ hàng túc trực bên linh cữu vợ chồng ông V, bà T với ánh mắt thất thần.

Theo người nhà, gia đình ông V cũng thuộc diện khó khăn, các con đã lập gia đình riêng. Dù đã luống tuổi nhưng vợ chồng ông V vẫn đi làm thuê vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu.

Chiều 2-1, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến thăm hỏi, động viên, chia buồn, trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự.

Nhà hai nạn nhân cách nhau chỉ vài chục mét. Ảnh: M.N

Như PLO đã thông tin, ngày 2-1, hai cặp vợ chồng nói trên đi trồng keo ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, do trời mưa, hai cặp vợ chồng vào trú mưa ở hàm ếch, thuộc bờ kè sông Ba. Khi cả nhóm đang trú mưa thì mảng bê tông phía trên đổ sập xuống, khiến 4 người phía dưới tử vong.