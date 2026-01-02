Công an điều tra nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong 02/01/2026 15:55

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong.

Ngày 2-1, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại thôn lạc Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo này, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, chưa thể đưa ra nhận định ban đầu.

Cùng ngày, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia quyến các nạn nhân tử vong trong vụ sập bờ kè.

Tại buổi thăm hỏi, thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ đã hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự.

Ông Đào Mỹ yêu cầu chính quyền địa phương và các đoàn thể tại địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình các nạn nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết, bờ kè sông Ba, đoạn qua địa bàn chưa được bàn giao cho xã quản lý, bị hư hỏng nhiều vị trí trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 11-2025.

Vừa qua, khi bờ kè bị hư hỏng, UBND xã Sơn Thành có căng dây, rào chắn, cảnh báo một số khu vực và báo cáo đề xuất cho sửa chữa.

Như PLO đã thông tin, ngày 2-1, vợ chồng ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi), bà Lê Thị Thi (64 tuổi) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (62 tuổi), bà Nguyễn Thị Kim Linh (58 tuổi) đi trồng keo ở thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, do trời mưa, hai cặp vợ chồng nói trên vào trú mưa ở hàm ếch, thuộc bờ kè sông Ba.

Khi cả nhóm đang trú mưa thì mảng bê tông phía trên đổ sập xuống, khiến 4 người phía dưới tử vong.