Tổng Bí thư: Đúc rút bài học để định hướng phát triển đất nước đến năm 2130 04/03/2026 13:02

(PLO)- Việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo và 40 năm thực hiện Cương lĩnh tạo cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc nhằm định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 4-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã chủ trì buổi làm việc với các tổ biên tập để triển khai các nội dung nhiệm vụ tổng kết.

Cơ sở cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn mới

Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi Ban Chỉ đạo được thành lập, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học khi bắt tay ngay vào nhiệm vụ lớn của Đảng trong giai đoạn mới.

Tại cuộc làm việc, sau khi đại diện Ban Chỉ đạo báo cáo tóm tắt nội dung các đề án, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, đi sâu vào trọng tâm và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể. Các ý kiến cũng làm rõ những vấn đề còn băn khoăn, góp phần hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ, kế hoạch, quy chế và đề cương tổng kết.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh không chỉ thành quả, thành tựu mang tính thời gian. Đó là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hi sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển.

Việc tổng kết 100 năm nhằm nhìn lại toàn bộ chặng đường từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang công cuộc Đổi mới toàn diện, đưa một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Cùng với đó, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh là dịp để đánh giá khoa học, toàn diện và khách quan việc hiện thực hóa các định hướng chiến lược của Đảng trong thời kỳ quá độ, làm rõ mô hình phát triển, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đảm bảo rõ người, rõ việc và tiến độ cụ thể

Tổng Bí thư khẳng định hai nội dung tổng kết này có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo phải cung cấp một cái nhìn lịch sử toàn diện và đúc rút được những bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư lưu ý đây không phải là một bản rút gọn của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, mà là cơ sở để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo.

Đối với việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, quá trình này giúp đi vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ Đổi mới - giai đoạn mang ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của đất nước, qua đó xác định thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ.

Nhiệm vụ này không chỉ phục vụ cho yêu cầu kỷ niệm mà quan trọng hơn là chuẩn bị nền tảng lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn mới, hướng tới năm 2045 và xa hơn là định hướng phát triển đất nước đến năm 2130.

Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia tổng kết của toàn hệ thống chính trị, từ các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương cho đến các địa phương trên cả nước.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Chỉ đạo rà soát lại dự thảo phân công nhiệm vụ theo các nhóm tổng kết nhằm bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Việc phân công phải phù hợp với chức năng, năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên, tuyệt đối tránh tình trạng chồng chéo, bỏ sót, dàn trải hoặc mang tính hình thức.

Ban Chỉ đạo phải đóng vai trò là trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra và giám sát toàn bộ quá trình tổng kết. Tổng Bí thư cũng gợi mở việc nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết ở các địa phương và một số bộ, ngành bên cạnh Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tiến độ công việc là một yêu cầu được Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh. Các cơ quan cần hoàn thiện đề cương báo cáo, xây dựng hướng dẫn và bộ khung phương pháp luận chung, đồng thời phải có kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn với thời hạn hoàn thành rõ ràng cho từng phần việc được phân kỳ.

Việc xác định mốc tiến độ không chỉ tính theo quý mà phải chi tiết theo tháng, thậm chí trong giai đoạn nước rút phải tính theo tuần và theo từng ngày. Mọi công việc phải được thể hiện thông qua kế hoạch cụ thể, khả thi và có cơ chế kiểm soát tiến độ, đầu ra rõ ràng.

Về dự thảo quy chế làm việc, Tổng Bí thư đề nghị đây phải là căn cứ quan trọng để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ phận từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân.

Ảnh: TTXVN

Ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu số

Về phương pháp làm việc, Tổng Bí thư gợi mở hai đề án tổng kết là khung định hướng cho toàn bộ nội dung công việc. Do đó, cần rà soát lại phạm vi, đối tượng, phương pháp, làm rõ cấu trúc báo cáo và xác định các trục nội dung lớn. Cách tiếp cận phải bảo đảm sự logic lịch sử, kết hợp lý luận với thực tiễn, tổng kết đi đôi với dự báo và phải xác định rõ các sản phẩm đầu ra cuối cùng.

Việc thống nhất phương thức làm việc khoa học, hiện đại, hiệu quả ngay từ đầu là vô cùng quan trọng, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số, phân công phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm chuyên đề và tăng cường trao đổi học thuật.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các nhóm tổng kết và nhóm tổng hợp phải tiến hành công việc đồng thời, không đợi chờ nhau, phát huy tinh thần dân chủ nhưng có kỷ luật phát ngôn và bảo đảm tính bảo mật, chính xác của tài liệu.

Nguyên tắc làm việc cần tuân thủ sự nghiêm túc, khoa học, khách quan, toàn diện và có những phát hiện mới, kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức kỷ luật với tư duy sáng tạo, giữa tính kế thừa với phát triển, giữa tổng kết quá khứ và định hướng tương lai.

Hội đồng Lý luận Trung ương được xác định là lực lượng nòng cốt tham gia quá trình này. Cùng với đó, cần huy động thêm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sử học để giải quyết khối lượng công việc rất lớn.