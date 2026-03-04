TP.HCM yêu cầu không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3 04/03/2026 12:31

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban bầu cử TP.HCM) vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri bỏ phiếu sớm tại một số khu vực đặc thù của TP.HCM. Ảnh: TK

Theo đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Liên đoàn Lao động TP, Sở Nội vụ TP phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các địa phương có các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày 15-3.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban bầu cử TP.HCM trước ngày 6-3.