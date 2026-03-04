TP.HCM yêu cầu không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban bầu cử TP.HCM) vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan về việc tạo điều kiện để công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Liên đoàn Lao động TP, Sở Nội vụ TP phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các địa phương có các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày 15-3.
Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban bầu cử TP.HCM trước ngày 6-3.
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15-3. Cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu.
Tại TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 38 đại biểu; 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP để bầu 125 đại biểu.