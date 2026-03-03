Cử tri TP.HCM đề nghị đầu tư nhân lực chuyên môn cao cho trạm y tế 03/03/2026 20:38

(PLO)- Cử tri mong lãnh đạo TP.HCM quan tâm, đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, nhân lực chuyên môn cao cho trạm y tế, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối.

Chiều 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng bốn ứng viên ứng cử ĐBQH khóa XVI tiếp tục tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6 ở các phường Chợ Lớn, Chợ Quán và An Đông (TP.HCM).

Đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất cho trạm y tế

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri cho rằng, áp lực hạ tầng đô thị ngày càng lớn, đặc biệt là tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm chưa có chuyển biến rõ rệt.

Cử tri Thanh Thủy, phường Chợ Lớn kiến nghị TP quan tâm hơn đến chỉnh trang đô thị, cải tạo các chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời phải có giải pháp hiệu quả để giảm kẹt xe.

Theo bà Thủy, việc cải tạo chung cư không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn phải tính toán đến hạ tầng giao thông đi kèm để tránh tạo thêm áp lực.

Cử tri góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Quan tâm đến lĩnh vực y tế, cử tri Thúy Nga, phường Chợ Lớn kiến nghị có sự đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, nhân lực chuyên môn cao cho trạm y tế, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối. Đồng thời, cử tri mong muốn phát triển mô hình bác sĩ gia đình để kiểm soát bệnh tật từ sớm ngay tại hộ gia đình.

Một số ý kiến khác đề cập đến vệ sinh môi trường, công tác thu gom rác thải còn nhiều bất cập; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; phát huy truyền thống gắn kết Việt - Hoa tại khu vực Chợ Lớn. Cử tri cũng gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng liên quan đến an sinh xã hội; đời sống người yếu thế, người thu nhập thấp...

Kẹt xe là bài toán cực khó

Thay mặt các ứng viên ứng cử, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ghi nhận và dành thời gian chia sẻ thêm về các ý kiến của cử tri.

Ông nhìn nhận kẹt xe là bài toán cực khó vì dân số TP.HCM ngày càng đông, phương tiện cá nhân ngày càng nhiều trong khi hạ tầng chưa thể đáp ứng. Hiện nay, mỗi gia đình ngày nay có 3 - 5 xe máy là chuyện bình thường. "Đường mở không kịp với tốc độ người dân mua xe", Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã ghi nhận và dành thời gian chia sẻ thêm về các ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Cũng theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, giải pháp hiện nay là từng bước thay thế phương tiện cá nhân bằng giao thông công cộng. TP.HCM đang phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành thêm 3 tuyến metro, góp phần giảm áp lực giao thông, đặc biệt trong bối cảnh kết nối sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, ông cho rằng hệ thống xe buýt phải thay đổi mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ, lộ trình và chính sách trợ giá.

Về hạ tầng, TP.HCM đang triển khai các dự án như Vành đai 3, Vành đai 4; nghiên cứu chủ trương cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Dù vậy, ông cho rằng các công trình này cần vài năm mới có thể hoàn thành, không thể giải quyết vấn đề ngay lập tức.

Một giải pháp khác là TP.HCM sẽ điều chỉnh, tổ chức lại giao thông ở một số điểm ùn tắc. Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh việc nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

Đối với ý kiến về chung cư cũ, Bí thư Trần Lưu Quang nói sẽ giải quyết theo nguyên tắc hài hòa lợi ích: có thể nâng số tầng để vừa tái định cư cho cư dân cũ, vừa tạo quỹ cho nhà đầu tư thu hồi vốn, nhưng phải tính toán kỹ để không làm gia tăng áp lực hạ tầng.

Về y tế cơ sở, Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá cao mô hình bác sĩ gia đình và nhấn mạnh phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh. Cũng theo ông, hệ thống y tế phường, xã cần được củng cố để chăm sóc sức khỏe ban đầu, hạn chế quá tải bệnh viện.