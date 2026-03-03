Bí thư Trần Lưu Quang: Xử lý lấn chiếm vỉa hè nhiều khi không nỡ, không dũng cảm để làm 03/03/2026 20:48

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, nhiều anh em trực tiếp đi dẹp vỉa hè nhưng không nỡ, không dũng cảm để làm. "Có khi gánh hàng trên vỉa hè nuôi sống cả gia đình chục người", ông trả lời cử tri.

Chiều 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng 4 ứng viên ứng cử ĐBQH khóa XVI tiếp tục tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6 ở các phường Chợ Lớn, Chợ Quán và An Đông (TP.HCM).

Tại buổi tiếp xúc, một cử tri ở phường Chợ Lớn bày tỏ băn khoăn về tình trạng trật tự quản lý đô thị, đặc biệt là việc sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6 ở các phường Chợ Lớn, Chợ Quán và An Đông. Ảnh: THANH THÙY

Theo cử tri này, vừa qua TP đã ban hành hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý trật tự lòng, lề đường. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm là việc triển khai thực hiện phải bảo đảm hài hòa quyền lợi, sinh kế của người dân, đồng thời giữ gìn mỹ quan và kỷ cương đô thị.

Cử tri cho rằng TP.HCM đang đặt mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, không chỉ phát triển trong nước mà còn hướng đến tầm vóc quốc tế. Vì vậy, cùng với việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, bài toán lập lại trật tự đô thị cần được giải quyết căn cơ, lâu dài.

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết vấn đề trật tự vỉa hè không phải TP.HCM không làm, mà đã làm từ trước. Xử lý lấn chiếm vỉa hè là nội dung địa phương lớn nào cũng tập trung. Tuy nhiên, hiện chỉ có Đà Nẵng là làm tốt nhất.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết vấn đề trật tự vỉa hè là bài toán khó. Ảnh: THANH THÙY

Ông nói, nhiều anh em trực tiếp đi dẹp vỉa hè nhưng không nỡ, không dũng cảm để làm. "Có khi gánh hàng trên vỉa hè nuôi sống cả gia đình chục người. Anh em đi làm 3 bữa là 'làm lơ' để người ta bán tiếp...", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho hay, cũng có gợi ý cần tổ chức, sắp xếp các khu đất công để người buôn bán trên vỉa hè vào buôn bán tập trung. Dù vậy, lãnh đạo TP vẫn băn khoăn vì việc ăn uống, mua sắm nhiều khi đã thành thói quen.

"Ví dụ như chúng ta xây chợ mới ở xa thì liệu có ai đến họp chợ?", Bí thư Trần Lưu Quang đặt vấn đề và cho biết phải tính kỹ để giải quyết bài toán này.

Theo ông Trần Lưu Quang, vỉa hè là dành cho người đi bộ. Nếu để buôn bán trên vỉa hè thì sẽ có cả khách dựng xe máy vào ăn uống, mua sắm tràn lan, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khi đó, tai nạn có thể xảy ra với người đi bộ bất cứ lúc nào.

"Xử lý lấn chiếm vỉa hè là bài toán khó nhưng muốn làm thì sẽ làm được, đã quyết thì sẽ có cách làm", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh và mong các cán bộ địa phương tính toán để làm hài hòa.