Cử tri TP.HCM trăn trở: Nhiều người trẻ không dám sinh con vì lo gánh nặng y tế, giáo dục 03/03/2026 17:45

(PLO)- Cử tri Nguyễn Văn Phòng, xã Tân An Hội, TP.HCM, nhìn nhận dù Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách về y tế, giáo dục, song chi phí khám chữa bệnh và học hành của trẻ nhỏ vẫn là gánh nặng đối với đa số người dân.

Chiều 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 12, thực hiện tiếp xúc với cử tri xã Tân An Hội và xã Củ Chi, trước thềm bầu cử toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mận cùng cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đơn vị bầu cử số 12 còn có các ứng cử viên: Ông Phạm Đình Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kông Trà (tên gọi khác Nguyễn Ngọc Hương), Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt; ông Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Các đại biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhiều người trẻ không dám sinh con

Tại hội nghị, sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, thể hiện cam kết của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, các cử tri đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng.

Cử tri Ngô Thị Cưng, xã Tân An Hội, gửi gắm các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm giám sát các chính sách về an sinh xã hội. Đặc biệt, phải quyết liệt theo đuổi đến cùng trong việc thực hiện các dự án, cũng như công tác chống ngập, chống ô nhiễm môi trường.

Cử tri Ngô Thị Cưng, xã Tân An Hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri Nguyễn Văn Phòng, xã Tân An Hội, mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực y tế và giáo dục. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân và những người đang công tác trên hai lĩnh vực này. Tuy nhiên, trên thực tế, chi phí khám chữa bệnh và học hành của trẻ nhỏ vẫn là gánh nặng đối với đa số người dân, nhất là người có thu nhập thấp và người không có việc làm ổn định.

“Một minh chứng khác là hiện nay có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ không muốn sinh con hoặc không muốn sinh con thứ hai, bởi họ sợ gánh nặng nuôi dạy và chăm sóc sức khỏe cho con sau này” - cử tri Phòng nói.

Cử tri Nguyễn Văn Phòng, xã Tân An Hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri Nguyễn Hồng Tân, xã Củ Chi, kiến nghị Quốc hội xem xét lại các khu quy hoạch đã được thu hồi từ lâu. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc điều chỉnh, tháo gỡ quy hoạch để giảm bớt khó khăn cho người dân trong việc sử dụng, chuyển đổi, chia tách, phục vụ đời sống.

Đồng thời, đề nghị xử lý đối với các dự án đã triển khai công tác bồi thường nhưng đã lâu chủ đầu tư không thực hiện các bước tiếp theo, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: THUẬN VĂN

Cử tri Nguyễn Thị Hồng, xã Củ Chi, cho biết hiện các hộ kinh doanh cá thể đang đóng góp rất lớn cho kinh tế của địa phương nhưng lại gặp khó khăn với mức thuế khoán và một số loại phí đôi khi chưa sát với thực tế, dẫn đến tình trạng đóng cửa hàng loạt.

“Nếu trúng cử, ông bà sẽ có kiến nghị gì để Quốc hội ban hành các chính sách ưu đãi thuế đặc thù cho hộ kinh doanh, giúp họ có dư địa để tích lũy, mở rộng sản xuất thay vì chỉ lo chạy thuế hàng tháng?” - cử tri Hồng đặt câu hỏi.

Chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu



Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến của các cử tri và nhìn nhận những vấn đề cử tri đưa ra là đúng trong điều kiện hiện nay.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến của các cử tri. Ảnh: THUẬN VĂN

Trao đổi về các nội dung được cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chống ngập và ô nhiễm môi trường là thách thức chung của nhiều đô thị lớn, trong đó có TP.HCM.

Hiện nay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng ý thức của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn và giữ gìn vệ sinh môi trường cũng là yếu tố quan trọng để hướng tới xây dựng TP đáng sống.

Chủ tịch Quốc hội tin rằng với quyết tâm của TP và sự hỗ trợ của Trung ương, trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ từng bước được kiểm soát tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: THUẬN VĂN

Về dự án treo, Chủ tịch Quốc hội nhất trí rằng quy hoạch phải bài bản, căn cơ, có tầm nhìn dài hạn, dù lãnh đạo ở nhiệm kỳ nào cũng phải tuân thủ, không thể tùy tiện điều chỉnh, thay đổi.

Ông nhấn mạnh không thể để tình trạng quy hoạch treo, dự án treo, công trình treo kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và đời sống của người dân. Dự án phải có tiến độ triển khai cụ thể. Nếu không khả thi thì phải rà soát, điều chỉnh hoặc hủy bỏ, tránh để người dân chịu thiệt thòi.

Cử tri chăm chú theo dõi chương trình hành động. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát các dự án sử dụng đất, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chậm triển khai hoặc để đất đai bị lãng phí, như ý kiến của cử tri mong muốn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND TP và HĐND cấp xã tăng cường hơn nữa vai trò giám sát tại địa bàn. “Những dự án đã được phê duyệt nhiều năm nhưng chưa triển khai thì phải được rà soát tính khả thi, xác định rõ thời hạn thực hiện. Nếu không còn phù hợp thì mạnh dạn điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch” – ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Về thực hiện chính sách thuế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ chia sẻ với khó khăn của bà con và sẽ tiếp thu nghiêm túc để phản ánh tới cơ quan Thuế và Bộ Tài chính.

“Tinh thần chung là chính sách thuế phải nuôi dưỡng nguồn thu, không tận thu, phải chăm sóc nguồn thu, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định” - ông nhấn mạnh và cho biết vừa qua, Quốc hội đã cơ bản sửa đổi các luật liên quan đến tài chính và thuế. Chờ Chính phủ có nghị định, có thông tư hướng dẫn sẽ giải quyết được ý kiến của cử tri, bảo đảm phương pháp tính thuế phải công bằng, kỷ luật tài chính phải nghiêm minh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan thuế TP.HCM tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh để tháo gỡ những vấn đề cử tri nêu để chính sách thuế phải tạo động lực phát triển chứ không phải là rào cản cho người dân.