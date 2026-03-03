Ứng cử viên HĐND TP.HCM Ngô Phạm Việt cam kết không bỏ lọt tội phạm, không làm oan 03/03/2026 14:26

(PLO)- Các ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đưa ra cam kết đấu tranh phòng chống tội phạm, chăm lo an sinh cho người dân TP.HCM.

Ngày 3-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại điểm này, gồm: Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu thể dục, thể thao Nguyễn Thị Định; ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng, TP.HCM; ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM; ông Ngô Phạm Việt, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH DANU VINA.

"Không có vùng cấm" trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng

Tại hội nghị, ứng cử viên Ngô Phạm Việt cam kết sẽ mang những kiến nghị chính đáng của người dân đến các kỳ họp HĐND Thành phố và đến các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm; đảm bảo mọi quyền lợi chính đáng của người dân phải được tôn trọng, bảo vệ.

Ứng cử viên Ngô Phạm Việt. Ảnh: SONG MAI

Trong đó, các vấn đề mà người dân quan tâm có thể kể đến như chính sách về thuế cần công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện để các hộ kinh doanh nhỏ và lẻ kê khai đúng quy định; thủ tục cấp phép xây dựng; an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; các chính sách an sinh xã hội...; các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác pháp luật trong lĩnh vực hình sự, ông Ngô Phạm Việt sẽ tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ trên địa bàn TP.HCM với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

"Mục tiêu là thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối không để bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội" - ứng cử viên Ngô Phạm Việt khẳng định.

Cử tri xem thông tin ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Cạnh đó, ứng cử viên Ngô Phạm Việt cam kết sẽ tham mưu cho Thành phố các giải pháp phòng ngừa vi phạm trong quản lý kinh tế nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người dân; phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội về bảo vệ quyền dân sự của người yếu thế, bảo vệ lợi ích công.

Với tâm niệm phải thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành kiểm sát: "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn", ông Ngô Phạm Việt cam kết kiên quyết không lợi dụng danh nghĩa đại biểu hoặc để người thân, người quen lợi dụng danh nghĩa của mình để can thiệp trái pháp luật vào các vụ án hoặc công việc của địa phương vì lợi ích cá nhân.

"Tôi sẽ nỗ lực hết mình, giữ vững mối liên hệ gắn bó với cử tri để làm tốt nhiệm vụ, hướng đến xây dựng TP.HCM hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc, nghĩa tình, văn minh - nơi mà không người dân nào bị bỏ lại phía sau" - ứng cử viên Ngô Phạm Việt bày tỏ.

Ứng cử viên hiến kế chăm lo an sinh cho người dân

Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH DANU VINA, cho biết từ thực tiễn công tác tại doanh nghiệp trong khu chế xuất, ông thấu hiểu sâu sắc những trăn trở của người lao động.

Trong đó, vấn đề trọng tâm mà ông chú trọng là bảo vệ việc làm, thu nhập và quyền lợi an sinh. Ông sẽ kiến nghị UBND TP.HCM ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, từ đó đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; chấm dứt tình trạng nợ lương, chậm đóng BHXH...

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: SONG MAI

Ứng cử viên Nguyễn Minh Hải cho biết sẽ hiện thực hóa giấc mơ an cư bằng cách tích cực đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, giúp người thu nhập thấp có nơi ở ổn định, an toàn.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết từ thực tiễn công tác trong lĩnh vực công thương, ông sẽ tích cực tham gia góp ý, phản biện và giám sát việc xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics; kiến nghị cơ chế phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị chợ truyền thống gắn với mô hình kinh tế đêm; vừa giữ gìn bản sắc văn hóa thương mại lâu đời vừa tạo động lực phát triển dịch vụ, du lịch và sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Cạnh đó, ứng cử viên Bùi Tá Hoàng Vũ cam kết sẽ quan tâm giám sát việc thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, tiền lương, bảo hiểm xã hội và phúc lợi của người lao động; kiến nghị các giải pháp đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi việc làm; đặc biệt đối với thanh niên, lao động trung niên, lao động phi chính thức và các nhóm yếu thế.

Cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: SONG MAI

Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng, TP.HCM, cho biết với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ phường Chánh Hưng và là công dân của TP.HCM, ông luôn kiên định mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả mọi hoạt động.

Ứng cử viên Trần Thanh Tùng cam kết phát huy mạnh mẽ vai trò đại biểu HĐND theo phương châm "gần dân - sát dân" và quan tâm công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng phường Chánh Hưng không có ma túy đến năm 2030.

Cạnh đó, ứng cử viên Trần Thanh Tùng cam kết sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND, UBND TP.HCM ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, đô thị tại các khu dân cư hiện hữu; kiên trì thực hiện có hiệu quả Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 (cũ) nhằm giải quyết vấn đề nhà ở trên kênh rạch, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương và TP.HCM.

Xây dựng trường học phải là nơi an toàn nhất Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu thể dục, thể thao Nguyễn Thị Định, cho biết gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục bà thấu hiểu sâu sắc giáo dục không chỉ là con chữ, mà là nền tảng cốt lõi để xây dựng tương lai cho con em thành phố. Ứng cử viên Nguyễn Thị Yến Phương cam kết sẽ kiến nghị HĐND Thành phố phê duyệt các gói đầu tư công trung hạn, ưu tiên nguồn lực để cải tạo và xây dựng mới hệ thống phòng học bộ môn đạt chuẩn; đảm bảo mỗi ngôi trường tại phường Chánh Hưng, Phú Định hay bất kỳ nơi nào trên địa bàn thành phố đều có không gian thực hành hiện đại; thiết lập tiêu chuẩn cao nhất về an toàn vệ sinh trường học và sức khỏe học đường; đề xuất cơ chế giám sát độc lập đối với hệ thống nhà vệ sinh trường học và bếp ăn bán trú, để trường học phải là nơi an toàn nhất.