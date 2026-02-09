100% cử tri tín nhiệm Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Ngô Phạm Việt ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM 09/02/2026 07:56

(PLO)- Cử tri kỳ vọng ông Ngô Phạm Việt tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy sự am hiểu về pháp luật để bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người dân.

Mới đây, UBND phường Tân Hòa, TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Ngô Phạm Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM

Tại hội nghị, cử tri nơi cư trú đã đánh giá ông Ngô Phạm Việt không chỉ là một lãnh đạo có trình độ chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm trong công tác kiểm sát.

Ông Việt đã tích cực tham mưu các giải pháp, đóng góp nhiều ý kiến giúp cấp ủy và chính quyền địa phương hoạch định các chính sách giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường sống thượng tôn pháp luật, an toàn và thúc đẩy phường Tân Hòa phát triển vững mạnh, toàn diện.

Ông Ngô Phạm Việt cam kết đồng hành chặt chẽ cùng địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhóm yếu thế trong xã hội và bảo vệ lợi ích công. Ảnh: VKSND TP.HCM

Các cử tri đặc biệt bày tỏ sự tín nhiệm khi ông Ngô Phạm Việt luôn tiên phong và trách nhiệm trong các hoạt động an sinh xã hội. Ông Việt đã đóng góp nguồn lực, trực tiếp cùng địa phương chăm lo cho các gia đình chính sách và tiếp sức cho trẻ em nghèo vượt khó.

Với những thành tích nổi bật như Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của ngành KSND, cử tri khẳng định ông Ngô Phạm Việt hoàn toàn xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại HĐND TP.HCM.

Các cử tri gửi gắm kỳ vọng ông Ngô Phạm Việt tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy sự am hiểu về pháp luật để bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người dân; tham mưu các chính sách dân sinh, giám sát hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đảm bảo mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đều được lắng nghe và giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý.

Các cử tri phát biểu nhận xét tại hội nghị. Ảnh: VKSND TP.HCM

Thay mặt Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo Viện và công chức VKSND TP.HCM, ông Võ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM nhận xét ông Ngô Phạm Việt là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết liệt, nhạy bén trong công tác quản lý, điều hành, có năng lực chuyên môn cao.

Trên cương vị Phó Viện trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự kinh tế tham nhũng, ông Ngô Phạm Việt đã thể hiện vai trò nòng cốt khi trực tiếp chỉ đạo giải quyết nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo.

"Với tinh thần thượng tôn pháp luật, ông Ngô Phạm Việt đã cùng tập thể Lãnh đạo Viện đưa ra những quyết sách chính xác, đảm bảo việc xử lý tội phạm đúng người, đúng tội và không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong lĩnh vực phụ trách kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, ông Ngô Phạm Việt đã chỉ đạo đơn vị xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn thư của công dân" - ông Võ Quang Huy nhận xét.

Ông Võ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM nhận xét ông Ngô Phạm Việt. Ảnh: VKSND TP.HCM

Bên cạnh đó, ông Ngô Phạm Việt đã cùng tập thể Lãnh đạo VKSND TP.HCM tổ chức thành công công tác sáp nhập, hợp nhất VKSND 3 đơn vị: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương thành VKSND TP.HCM mới, giúp bộ máy mới nhanh chóng ổn định và vận hành hiệu quả. Những đóng góp phần quan trọng giúp VKSND Thành phố nhận được nhiều danh hiệu cao quý trong năm 2025 như Cờ thi đua của Chính phủ và Đảng bộ được công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu.

Tại hội nghị, 86/86 cử tri (100%) đã biểu quyết nhất trí tín nhiệm ông Ngô Phạm Việt ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri kỳ vọng ông Ngô Phạm Việt phát huy sự am hiểu về pháp luật để bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người dân. Ảnh: VKSND TP.HCM



Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Phạm Việt bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự tín nhiệm tuyệt đối của các cử tri.

Ông Ngô Phạm Việt cam kết nếu được bầu làm Đại biểu HĐND TP.HCM, ông sẽ tận tâm, tận lực để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của nhân dân tại các kỳ họp HĐND TP.HCM.

Đặc biệt, ông Ngô Phạm Việt sẽ đồng hành chặt chẽ cùng địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhóm yếu thế trong xã hội và bảo vệ lợi ích công; góp phần xây dựng môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân thành phố.