100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông ứng cử Đại biểu Quốc hội 06/02/2026 18:00

(PLO)- Ông Lê Văn Đông đã lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả nhiệm vụ mới về thí điểm VKSND khởi kiện bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết 205.

Ngày 5-2, UBND phường Sài Gòn, TP.HCM đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông - người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội. Ảnh: VKSND TP.HCM

Tại hội nghị, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, quá trình công tác của ông Lê Văn Đông, các cử tri nơi cư trú đánh giá ông là lãnh đạo trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có năng lực lãnh đạo vượt trội; đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy VKSND TP.HCM theo đúng quy định.

Đồng thời, ông Lê Văn Đông đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025, được tặng Cờ thi đua Chính phủ; tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ mới về thí điểm VKSND khởi kiện bảo vệ nhóm người dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết 205 với những kết quả rất nổi bật.

Ông Lê Văn Đông được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua Ngành KSND, nhiều năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Bên cạnh đó, Viện trưởng VKSND TP.HCM Lê Văn Đông luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư; tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

﻿ Các cử tri phát biểu ý kiến về ông Lê Văn Đông và giơ tay biểu quyết 100% thống nhất, tín nhiệm ông Lê Văn Đông ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: VKSND TP.HCM

Tại buổi lễ, ông Võ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM đại diện cho Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo Viện và công chức VKSND TP.HCM nhận xét ông Lê Văn Đông có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn nỗ lực, đoàn kết, thể hiện tư duy chiến lược, sự quyết liệt và nhạy bén trong quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý các tình huống phức tạp và có năng lực, chuyên môn cao trong mọi lĩnh vực.

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Võ Quang Huy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công việc sáp nhập, hợp nhất VKSND TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành VKSND TP.HCM mới và thành lập 19 VKSND khu vực. Các đơn vị sau hợp nhất đều hoạt động đồng bộ, thông suốt. Tổ chức nhiều giải pháp hiệu quả nhằm tuyên truyền, rà soát các vụ việc để chuẩn bị công tác khởi kiện theo Nghị quyết số 205.

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Võ Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VKSND TP.HCM

Cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của ông Lê Văn Đông, năm 2025 VKSND TP.HCM đã được VKSND tối cao tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ"; Đảng bộ được công nhận "Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu".

"Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện và công chức VKSND TP.HCM tin tưởng rằng, nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, ông Lê Văn Đông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và sự phát triển của thành phố" - ông Võ Quang Huy nhìn nhận.

Tại hội nghị, 92/92 cử tri (100% cử tri) đã biểu quyết thống nhất, tín nhiệm tuyệt đối đồng chí Lê Văn Đông ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết thúc hội nghị, ông Lê Văn Đông đã gửi lời cảm ơn đến sự tín nhiệm của cử tri phường Sài Gòn. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn của ông đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Lê Văn Đông cam kết sẽ luôn rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong quá trình công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Khi nhận được sự tin tưởng từ nhân dân bầu làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu và sẽ lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri trước Quốc hội" - ông Lê Văn Đông bày tỏ.