Người dân được cấp giấy khai sinh nhờ kiến nghị của VKSND Khu vực 3 - TP.HCM

(PLO)- Sau kiến nghị của VKSND Khu vực 3 - TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trận (66 tuổi, ngụ TP.HCM) đã được cấp giấy khai sinh sau nửa đời người sống không giấy tờ.

Ngày 22-1, VKSND Khu vực 3 - TP.HCM phối hợp với UBND phường Minh Phụng, TP.HCM tổ chức buổi lễ trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận (66 tuổi, ngụ TP.HCM).

VKSND Khu vực 3 - TP.HCM phối hợp với UBND phường Minh Phụng, TP.HCM để trao giấy khai sinh cho ông Nguyễn Thành Trận. Ảnh: SONG MAI

Hơn nửa đời người sống trong cảnh không có giấy khai sinh

VKSND Khu vực 3 - TP.HCM cho biết ngày 20-1-2026, đơn vị nhận được đơn đề nghị xem xét của ông Nguyễn Thành Trận. Theo nội dung đơn, năm 1975, sau khi đi kinh tế mới, ông Trận trở về TP.HCM sinh sống. Ông Trận bị mất hết giấy tờ tùy thân nên không thể xin cấp giấy khai sinh và CCCD.

Ông Trận đề nghị VKS xem xét, hỗ trợ ông được có giấy khai sinh và CCCD để ông thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 7, khoản 2 Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKS khu vực 3 - TP.HCM đã xác minh và làm việc trực tiếp với ông Trận.

Đại diện VKSND khu vực 3 - TP.HCM đã nhanh chóng đưa ra kiến nghị để kịp thời cấp lại giấy khai sinh cho ông Trận. Ảnh: SONG MAI

Qua làm việc, được biết ông Trận không biết chữ và hiện không có giấy khai sinh, CCCD. Căn cứ Điều 2 và khoản 1 Điều 5 Luật Người cao tuổi quy định, người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên và cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.

Đối chiếu với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội, ông Trận là người cao tuổi, không có giấy tờ hộ tịch, giấy tờ tùy thân hợp pháp... dẫn đến việc ông Trận không thể thực hiện đầy đủ quyền nhân thân và quyền dân sự cơ bản, thuộc nhóm người dễ bị tổn thương cần được nhà nước bảo vệ theo quy định.

Đại diện VKSND Khu vực 3 - TP.HCM và UBND phường Minh Phụng trao giấy khai sinh cho ông Trận. Ảnh: SONG MAI

Theo quy định của Luật Hộ tịch và Điều 24 và Điều 26 Nghị định 123/2015 của Chính phủ, UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện việc đăng ký lại khai sinh theo trình tự, thủ tục luật định.

Thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự Nghị quyết 205/2025 về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Nghị quyết này được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 205/2025, người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi... là một trong những nhóm dễ bị tổn thương.

Theo VKSND Khu vực 3 - TP.HCM, việc hỗ trợ người cao tuổi hoàn thiện giấy tờ hộ tịch, giấy tờ tùy thân là cần thiết, góp phần bảo đảm quyền công dân, đồng thời phục vụ công tác quản lý dân cư và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận đơn và xác minh, VKSND Khu vực 3 - TP.HCM đã kiến nghị Chủ tịch UBND phường Minh Phụng, TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc đăng ký lại giấy khai sinh cho ông Trận.

Kiến nghị nhân văn để bảo vệ người yếu thế

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND phường Minh Phụng, TP.HCM, cho biết sau khi nhận được kiến nghị của VKSND Khu vực 3 - TP.HCM, UBND phường đã khẩn trương phối hợp, chỉ đạo cán bộ tư pháp - hộ tịch xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cấp giấy khai sinh cho ông Trận theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 - TP.HCM, cho biết thực hiện chỉ đạo của VKSND Tối cao, VKSND TP.HCM, trong thời gian qua, VKSND Khu vực 3 - TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội đến người dân.

Ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng VKSND Khu vực 3 - TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: SONG MAI

Ông Hồ Văn Hòa đánh giá cao công tác phối hợp giữa VKSND Khu vực 3 - TP.HCM và UBND phường Minh Phụng, TP.HCM trong việc thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, góp phần bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương.

"Thông qua việc thực hiện kiến nghị và phối hợp chặt chẽ với UBND phường Minh Phụng, ông Trận đã được trao giấy khai sinh. Đây là kết quả của sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả giữa VKS và chính quyền địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội" - ông Hồ Văn Hòa nói.

Ông Hồ Văn Hòa cho biết, trong thời gian tới, UBND các phường cần tiếp tục rà soát các trường hợp lợi ích công, người yếu thế như trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh, người cao tuổi chưa được quan tâm về chế độ, chính sách... để VKSND Khu vực 3 - TP.HCM kịp thời kiến nghị hoặc khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những đối tượng này.