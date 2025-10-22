VKS khởi kiện bảo vệ lợi ích công: Dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp 22/10/2025 17:25

(PLO)- Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Nghị quyết 205/2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát.

Ngày 22-10, VKSND Khu vực 7 - TP.HCM tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM. Cùng dự còn có đại diện các phòng nghiệp vụ VKSND TP, TAND Khu vực 7 - TP.HCM, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7 - TP.HCM, đại diện UBND 11 phường cùng các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu khai mạc, ông Trần Minh Ngọc, Viện trưởng VKSND Khu vực 7 - TP.HCM, cho biết hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205/2025.

Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các phường, cơ sở giáo dục trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền bằng infographic và nhiều hình thức trực quan để giúp người dân hiểu rõ hơn về nội dung, ý nghĩa của nghị quyết.

Hội nghị cũng là dịp để xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân trong việc triển khai nhiệm vụ mới, đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả, nghiêm túc và đồng bộ trong toàn đơn vị.

Ông Trần Minh Ngọc, Viện trưởng VKSND Khu vực 7 - TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Viện trưởng Trần Minh Ngọc đã trình bày cụ thể về Nghị quyết 205, được thí điểm thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Ông Ngọc giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị quyết, trong đó có việc phổ biến các điểm mới và chỉ đạo của VKSND Tối cao, VKSND TP.HCM về tổ chức thực hiện thí điểm khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Viện trưởng VKSND Khu vực 7 cũng báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết 205 của đơn vị trong thời gian qua.

Cụ thể, Viện đã phối hợp với các phường, cơ sở giáo dục, dán infographic và tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp giúp cán bộ và người dân nắm rõ nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết.

VKSND Khu vực 7 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ kiểm sát viên, góp phần triển khai hiệu quả chủ trương thí điểm của Quốc hội và Ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị của VKSND Khu vực 7. Ông cũng định hướng một số nội dung trọng tâm cần được đơn vị chú trọng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRẦN MINH

Theo ông Tuấn, Nghị quyết 205/2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách tư pháp, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát nhân dân.

Việc Quốc hội giao cho VKSND quyền chủ động khởi kiện vụ án dân sự không chỉ mở rộng thẩm quyền mà còn khẳng định vai trò của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân và lợi ích công cộng.

VKSND Khu vực 7 - TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các đơn vị. Ảnh: TRẦN MINH

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM đề nghị VKSND Khu vực 7 tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp, cấp ủy và chính quyền địa phương để triển khai hiệu quả Nghị quyết 205.

Việc thực hiện cần đảm bảo tính thực chất, đồng bộ và lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa chủ trương của Quốc hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.