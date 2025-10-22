Bạn đã biết cách tra cứu mã số BHXH của mình chưa? 22/10/2025 11:34

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người lao động có thể tra cứu mã số BHXH nhanh chóng để chủ động trong mọi thủ tục bảo hiểm.

Việc biết rõ mã số BHXH sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc quản lý quyền lợi và thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH. Dưới đây là 4 cách tra cứu mã số BHXH đơn giản, giúp bạn nhanh chóng tìm được thông tin của mình.

Cách 1: Tra cứu mã số BHXH bằng CCCD thông qua trang chủ của BHXH Việt Nam

Truy cập địa chỉ web: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx và nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và chọn Tra cứu.

Trang chủ chính thống của BHXH Việt Nam.

Cách 2: Lấy mã số BHXH thông qua ứng dụng VssID

Bước 1: Truy cập vào phần mềm VssID (BHXH số) được cài đặt trên điện thoại, bấm vào biểu tượng "Kính lúp" ở góc dưới bên trái.

(Nếu bạn đã đăng nhập và giao diện chính hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân, có thể bỏ qua bước 2).

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết và chọn Tra cứu.

Ứng dụng VssID.

Cách 3: Tra cứu mã số BHXH thông qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản định danh cá nhân đã được đăng ký từ trước. Nhập thông tin, lựa chọn Đăng nhập để tiếp tục.

Bước 2: Chọn xuống thanh công cụ phía dưới và chọn mục Ví giấy tờ. Trong danh sách các loại giấy tờ điện tử được tích hợp, hãy tìm và nhấn vào mục Bảo hiểm xã hội.

Bước 4: Nhập mã Passcode - đây là mật khẩu bảo mật bạn đã thiết lập trước đó trên VNeID. Nhập đúng mã, bạn sẽ được chuyển đến màn hình hiển thị đầy đủ thông tin BHXH cá nhân, bao gồm mã số BHXH nằm ngay bên dưới họ tên của bạn.

Tra cứu mã số BHXH tại VNeID.

Cách 4: Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội thông qua tổng đài CSKH BHXH Việt Nam

Bước 1: Gọi ngay đến số Tổng đài CSKH BHXH Việt Nam: 1900 9068. Khi kết nối, hệ thống sẽ cung cấp các tùy chọn ngôn ngữ. Hãy chọn ngôn ngữ phù hợp với bạn để quá trình tư vấn được thuận tiện hơn.

Bước 2: Nghe hướng dẫn từ tổng đài tự động và chọn phím số tương ứng để được chuyển đến nhân viên tư vấn chuyên trách của BHXH.

Bước 3: Khi gặp được nhân viên tư vấn, bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, ngày sinh, số CMND hoặc CCCD để họ có thể xác thực và tra cứu chính xác mã số BHXH của bạn.

Bước 4: Sau khi kiểm tra và xác nhận thông tin, nhân viên BHXH sẽ thông báo lại mã số BHXH (hay còn gọi là số sổ BHXH) của bạn một cách nhanh chóng và chính xác.

Ngoài ra, bạn có thể đến cơ quan BHXH gần nhất được hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp.