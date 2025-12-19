Cử tri kiến nghị việc chậm được cấp sổ hồng với Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai 19/12/2025 20:37

(PLO)- Cử tri phản ánh với Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai việc chậm được cấp sổ hồng theo bản án đã có hiệu lực pháp luật khiến quyền lợi chính đáng của họ bị ảnh hưởng...

Ngày 19-12, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TRẦN MINH

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 tại xã Tân Hưng. Ảnh: TRẦN MINH

Theo đó, Quốc hội đã thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết nghị các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Tân Hưng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh, dịch vụ công cấp xã, hạ tầng giao thông nông thôn và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại địa phương.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng người cao tuổi nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng với số tiền thực nhận thấp hơn mức quy định của Chính phủ, do bị trừ các khoản phí từ phía ngân hàng.

Video: Cử tri xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến với đại biểu Quốc hội.

ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh đã ghi nhận những kiến nghị của cử tri; nội dung nào có thể trả lời ngay được, ông mời đại diện cơ quan ban ngành, lãnh đạo địa phương trả lời và tháo gỡ vướng mắc ngay cho dân; còn những nội dung khác ông sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc, ông Dương Bá Tuân (xã Tân Hưng) kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai xem xét về việc chậm được cấp sổ hồng theo Bản án số 08/2019/HC-ST ngày 21-5-2019 của TAND tỉnh Bình Phước (đã có hiệu lực pháp luật) khiến quyền lợi chính đáng của ông bị ảnh hưởng. Đến nay, yêu cầu cấp sổ hồng của ông vẫn chưa được giải quyết, dù đã nộp hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu.

Ngoài ra, đất đã được ghi nhận trong bản án là của ông, ông được quyền liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cấp sổ hồng nhưng xã lại cho cắm bảng đất công trên đất...

Ông Dương Bá Tuân (xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai) nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH. Ảnh: TRẦN MINH

Cử tri Thị Thơm phản ánh mẹ bà đã trên 75 tuổi, từng làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp người cao tuổi nhưng không được giải quyết, với lý do trước đây gia đình đã hưởng trợ cấp mai táng, chế độ tử tuất theo quy định khi cha bà qua đời. Theo phản ánh của cử tri, khoản hỗ trợ này chỉ mang tính chất hỗ trợ một lần, không phải chế độ trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi.

Từ thực tế trên, cử tri kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chính sách theo hướng linh hoạt, nhân văn hơn, tạo điều kiện để người cao tuổi trên 75 tuổi được tiếp cận trợ cấp an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Một cử tri khác nêu việc phải cung cấp giấy ủy quyền khi nhận tiền trợ cấp xuất ngũ cho quân nhân dự bị giùm con trai bà. Con trai bà đã đi làm xa, nên việc cung cấp tờ giấy ủy quyền này là rất khó thực hiện...

Đại diện Ban chỉ huy quân sự tỉnh cho biết theo quy định thì việc yêu cầu bà phải cung cấp được giấy uỷ quyền là đúng; tuy nhiên ông sẽ đề nghị xã linh hoạt hỗ trợ cho bà được nhận thay con, nếu bà cung cấp được CCCD hay giấy tờ chứng minh quan hệ mẹ con...

Nhiều kiến nghị của cử tri xã Tân Hưng được giải đáp. Ảnh: TRẦN MINH

ĐBQH Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận các kiến nghị, đồng thời trân trọng cảm ơn cử tri, nhân dân đã tin tưởng, gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, góp phần để Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt trách nhiệm của đại biểu nhân dân...

Đại biểu cho biết đây là kỳ họp cuối nhưng trách nhiệm của đại biểu với cử tri chưa chấm dứt, mà sẽ còn kéo dài đến trước khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bắt đầu.