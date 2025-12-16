Tiếp xúc cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định: Hứa với dân là phải làm 16/12/2025 20:20

(PLO)- “Hi vọng sau này gặp lại bà con, bà con không có buồn nữa. Chúng tôi cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và hứa là phải làm được”- Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa và phường Dĩ An sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.