Tiếp xúc cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định: Hứa với dân là phải làm

Sáng 16-12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hòa và phường Dĩ An sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
(PLO)- “Hi vọng sau này gặp lại bà con, bà con không có buồn nữa. Chúng tôi cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và hứa là phải làm được”- Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri phường Đông Hòa và phường Dĩ An sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Sáng 16-12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hòa và phường Dĩ An sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.