Video: 3 điểm sáng cải thiện đời sống cho người dân Thủ Thiêm 05/01/2026 07:30

(PLO)- Theo chuyên gia, tại Quyết định 70, TP đã vận dụng các quy định pháp luật theo hướng có lợi nhất cho người dân, thậm chí tạo ra những cơ chế hỗ trợ mà luật hiện hành chưa quy định, giúp tìm lời giải cho câu chuyện tại Thủ Thiêm.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xác định trong quy hoạch tổng thể của TP.HCM là một khu trung tâm đô thị mới, hiện đại với chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của TP.

Trải qua hơn hai thập kỷ với nhiều trăn trở, đến nay, câu chuyện tại Thủ Thiêm đã tìm thấy lời giải. Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 23-5-2025 không chỉ mang đến cách tiếp cận mới, linh hoạt hơn mà còn mở ra những cơ chế hỗ trợ thiết thực, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết. Đây là nỗ lực rất lớn của TP.HCM nhằm hài hòa giữa mục tiêu phát triển đô thị và mong mỏi an cư của người dân.