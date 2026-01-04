Quyết định 70 đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân Thủ Thiêm 04/01/2026 14:00

(PLO)- Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 23-5-2025 của UBND TP.HCM là một bước điều chỉnh chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện nỗ lực tháo gỡ căn cơ những vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Video: Quyết định 70 đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dân Thủ Thiêm

Đối với vấn đề bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất ở, Quyết định số 70 thể hiện một bước điều chỉnh chính sách đáng kể theo hướng nới rộng thời hạn áp dụng và gia tăng mức hỗ trợ bằng tiền cho các nhóm đối tượng cụ thể, qua đó góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng tại Thủ Thiêm.

Đối với đất ở chuyển mục đích, Quyết định 70 đã điều chỉnh mốc thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ, đồng thời nâng mức hỗ trợ tài chính cho người dân. Thay vì áp dụng mốc 20-12-2001 theo Chỉ thị 34 như trước đây, quy định mới lấy ngày 10-5-2002 làm mốc tính.