Thanh bình trong Lễ Kỳ Yên ở Đình Thần An Khánh bên bờ sông Sài Gòn 03/01/2026 18:44

(PLO)- Lễ Kỳ Yên Đình Thần An Khánh diễn ra từ ngày 3 đến 5-1, bên bờ sông Sài Gòn, tại Thủ Thiêm thu hút nhiều người đến chiêm bái, nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa cho sự phát triển lâu dài của địa phương.

Ngày 3-1-2026 (ngày 15-11-2025 âm lịch), Ban Quản lý - Ban Quý tế di tích lịch sử đình thần An Khánh, TP.HCM tổ chức Lễ Kỳ Yên, bên công viên bờ sông Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm. Lễ Kỳ Yên sẽ kéo dài đến ngày 5-1.

Dự Lễ Kỳ Yên có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư; nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua. Cùng dự còn có đại diện các sở ngành, lãnh đạo phường An Khánh… cùng hàng trăm người dân đến chiêm bái, thắp hương.

Lễ Kỳ Yên sẽ kéo dài đến ngày 5-1. Ảnh: C.T

Tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, cho biết đây là một sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của người dân An Khánh.

Trong bối cảnh phường An Khánh đang từng bước phát triển theo định hướng đô thị hiện đại, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - tín ngưỡng truyền thống như Lễ Kỳ Yên tại đình thần An Khánh càng có ý nghĩa đặc biệt, nhằm gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng chiều sâu văn hóa cho sự phát triển lâu dài và bền vững của địa phương.

Các đại biểu dự Lễ Kỳ Yên Đình Thần An Khánh sáng 3-1. Ảnh: C.T

Đảng ủy- chính quyền phường An Khánh luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò của Ban Quản lý - Ban Quý tế di tích lịch sử đình thần An Khánh, những người đã âm thầm gìn giữ hương hỏa, duy trì sinh hoạt tín ngưỡng, để các giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một, mà tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại.

"Sự chung tay, đồng lòng của người dân và các tổ chức, cá nhân là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần cộng đồng và lòng hướng về cội nguồn"- ông Hoàng Tùng phát biểu.

Sau nghi lễ, chiêm bái tại đình thần An Khánh, nhiều người dân cũng tham quan, chụp hình.

Trong dòng chảy mạnh mẽ của đô thị hóa và phát triển, sự hiện diện của Đình Thần và các nghi lễ truyền thống chính là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp cộng đồng giữ được căn cốt văn hóa, giữ được sự hài hòa giữa phát triển vật chất và bồi đắp đời sống tinh thần. Ảnh: C.T

Đình Thần An Khánh không chỉ là một di tích lịch sử - văn hóa, mà còn là không gian kết tinh ký ức cộng đồng, nơi lưu giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nơi hun đúc tinh thần gắn kết, nghĩa tình của người dân trên vùng đất này qua nhiều thế hệ.

Trong dòng chảy mạnh mẽ của đô thị hóa và phát triển, sự hiện diện của Đình Thần và các nghi lễ truyền thống chính là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp cộng đồng giữ được căn cốt văn hóa, giữ được sự hài hòa giữa phát triển vật chất và bồi đắp đời sống tinh thần.

Người dân đến chiêm bái tại Lễ Kỳ Yên Đình Thần An Khánh. Ảnh: C.T

Lễ Kỳ Yên được tổ chức hằng năm không chỉ là nghi lễ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mà còn là dịp để nhân dân cùng nhau nhìn lại cội nguồn, củng cố niềm tin, nuôi dưỡng tinh thần hướng thiện và tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Những giá trị ấy chính là nền tảng bền vững để địa phương phát triển ổn định, văn minh và nghĩa tình.

Đình thần An Khánh nằm tại khu vực Thủ Thiêm, ngay gần công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN

Trưởng Ban Quý tế đình thần An Khánh Lê Văn Tốt, cho biết hằng năm vào các ngày 15, 16 và 17 tháng 11 âm lịch, Ban Quản lý, Ban Quý tế di tích lịch sử đình thần An Khánh tổ chức Lễ Kỳ Yên để nguyện cầu quốc thái dân an.