Cảnh hoang phế Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi bỏ hoang suốt 11 năm

(PLO)- Sau 11 năm khởi công, dự án Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu ở Quảng Ngãi vẫn bỏ hoang, ngày càng xuống cấp.

Được kỳ vọng là một trong 10 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu trên toàn quốc, phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhưng Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đến nay vẫn bị bỏ hoang.

NGUYỄN YÊN - ĐÀ GIANG - ĐỖ TÙNG
