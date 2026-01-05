Mức phạt ‘khủng’ đối với tài xế và chủ xe vi phạm nghiêm trọng trên cao tốc

Ngày 4-1, chỉ huy Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết cùng tổ CSGT thuộc đội đã tiến hành dừng kiểm tra ô tô khách biển số tỉnh Quảng Ngãi khi đang chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, phát hiện tài xế có nhiều lỗi vi phạm.
Theo đó, lúc hơn 4 giờ cùng ngày, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tổ CSGT thuộc Đội 6 kiểm tra xe biển tỉnh Quảng Ngãi phát hiện hai lỗi vi phạm nghiêm trọng của tài xế, gồm điều khiển xe không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.