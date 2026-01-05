Mức phạt ‘khủng’ đối với tài xế và chủ xe vi phạm nghiêm trọng trên cao tốc 05/01/2026 12:15

(PLO)- Qua kiểm tra trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, lực lượng chức năng phát hiện tài xế điều khiển xe khách biển số Quảng Ngãi có nhiều lỗi vi phạm.

Kiểm tra trên cao tốc, phát hiện xe khách vi phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ xe bị phạt 104 triệu đồng.

Ngày 4-1, chỉ huy Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết cùng tổ CSGT thuộc đội đã tiến hành dừng kiểm tra ô tô khách biển số tỉnh Quảng Ngãi khi đang chạy trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, phát hiện tài xế có nhiều lỗi vi phạm.

Theo đó, lúc hơn 4 giờ cùng ngày, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tổ CSGT thuộc Đội 6 kiểm tra xe biển tỉnh Quảng Ngãi phát hiện hai lỗi vi phạm nghiêm trọng của tài xế, gồm điều khiển xe không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.