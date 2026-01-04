2 cha con chặn đầu xe khách 'đối thủ' để giành lại 2 hành khách 04/01/2026 10:33

(PLO)- Cho rằng bị giành khách, hai cha con tài xế ở tỉnh Gia Lai điều khiển hai xe khách "tạt đầu xe đối thủ" chạy hướng ngược lại nhằm đòi lại hai hành khách.

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã triệu tập, làm việc với hai tài xế có hành vi “tạt đầu xe khách” đang lưu thông trên quốc lộ 14C đoạn qua xã Ia Nan.

Hai người có hành vi vi phạm, gồm: ông PNC (58 tuổi) và con trai là PNT (24 tuổi, ngụ làng Nú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai). Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ hai phương tiện để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Bước đầu xác định, nguyên nhân xuất phát từ vụ việc tranh giành hai hành khách.

Cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ việc. Ảnh: ĐVCC.

Tại cơ quan công an, ông PNC trình bày, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 3-1, ông điều khiển xe khách 81F-001.95 loại 16 chỗ của nhà xe Ngọc Châu lưu thông trên quốc lộ 14C, đoạn qua thôn Ia Nhú, xã Ia Nan.

Lúc này, ông C phát hiện xe khách 81A-491.57 do anh TVN (27 tuổi, ngụ thôn Ia Đao, xã Ia Nan) điều khiển theo hướng ngược lại nên đánh lái sang làn ngược chiều, mục đích chặn đầu xe.

Nhưng do xe anh TVN đang chạy nhanh, không thể dừng ngay, buộc ông C đánh lái xe trở lại phần đường của mình để tránh va chạm và vòng, chặn từ phía sau.

Thời điểm này, anh PNT (con ông PNC) đang điều khiển xe khách loại 16 chỗ 70B-000.69 chạy phía sau thấy vậy liền lái xe chạy ép sang phần đường ngược chiều, chặn trước đầu xe của anh TVN.

Khi cả ba phương tiện đã dừng hẳn, hai cha con ông PNC yêu cầu anh TVN để hai người khách trên xe xuống. Ông C, cho rằng hai khách này là khách của nhà xe Ngọc Châu đã gọi đặt trước bị anh TVN “hớt tay trên”.

Tiếp đó, ông C tự mở cửa xe của anh TVN để hai người khách đi xuống.

Clip ghi lại vụ việc.

Như PLO đưa tin, sáng ngày 3-1, trên quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ việc hai xe khách có hành vi “tạt đầu xe đối thủ” đang chở khách, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hành vi này được xe khách đi hướng ngược lại quay clip đăng lên mạng.