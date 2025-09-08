Xác minh vụ xe Mercedes lạng lách, tạt đầu xe tải trên đường Lê Quang Đạo 08/09/2025 15:51

(PLO)- Một chiếc xe Mercedes lạng lách, tạt đầu nhiều phương tiện và chặn xe tải, tài xế còn nhoài người ra cửa kính lớn tiếng chỉ chỏ, gây bức xúc dư luận.

Ngày 8-9, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, PC08) cho biết đang xác minh làm rõ vụ một ô tô có hành vi lạng lách, chặn đầu xe tải và gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường Lê Quang Đạo.

Trước đó, anh TCHT (38 tuổi, ngụ TP.HCM) trình bày với PV rằng chiều 7-9, khi anh điều khiển xe lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng về ngã tư An Sương thì phía sau có chiếc xe Mercedes biển số 51L-177… do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển.

Người đàn ông điều khiển xe nhoài người ra bên ngoài và chặn xe anh T. Ảnh: Cắt từ clip

Chiếc xe này liên tục bật đèn và còi xin vượt. Tuy nhiên, do phía trước đông phương tiện nên anh T không thể nhường đường ngay. Khi đến khu vực gần ngã tư, tài xế Mercedes vượt lên, bất ngờ tạt đầu xe tải khiến anh T phải đánh lái né sang dải phân cách.

Theo anh T, tài xế này tiếp tục lái xe lạng lách, nhiều lần tạt đầu để chặn xe anh. Sự việc khiến nhiều phương tiện phía sau phải phanh gấp, may mắn không xảy ra tai nạn. Thấy bất thường, anh T đã dùng điện thoại quay clip làm bằng chứng.

Khi đến ngã tư, người này tiếp tục to tiếng với anh T. Ảnh: Cắt từ clip

Khi đến ngã tư Lê Quang Đạo - Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn), tài xế Mercedes dừng xe, hạ kính và lớn tiếng với anh T. Tuy nhiên, phát hiện bị quay clip, người này lập tức lái xe rời đi.

Anh T cho biết đã gửi hình ảnh và clip ghi nhận sự việc qua ứng dụng thông tin giao thông để cơ quan chức năng xử lý. “Tôi mong lực lượng công an vào cuộc, kiểm tra và xử phạt nghiêm để răn đe, không để tình trạng coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng người khác khi tham gia giao thông” – anh T nói.

Vụ việc đang được PC08 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.