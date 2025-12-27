Tạm giữ hình sự 2 cha con thả chó cắn người

Tối 27-12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự hai cha con ông Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Ông Trần Nhật Hòa (66 tuổi) và Trần Quốc Lương (37 tuổi, con trai của ông Hòa) cùng trú xã Hồng Vân, TP Hà Nội.
Trước đó, Công an xã Hồng Vân nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương, xác minh, làm rõ sự việc. Theo đó, vào chiều ngày 25-12, Lương có cãi, chửi nhau với anh H (39 tuổi) cùng trú xóm Phạm Hồng Thái.
Sau đó, bố đẻ Lương là ông Hòa can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Lương mở cổng cùng chó của mình đi ra ngoài đường thì gặp vợ chồng anh H.
Hai bên tiếp tục xảy ra cãi, chửi nhau. Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H, còn Lương đẩy chó ra chỗ Hòa đang đánh anh H. Lúc này con chó cắn vào vài người trong đó có cả vợ anh H. Hậu quả anh H và vợ bị thương tích nhiều chỗ trên người.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.