Danh tính 3 người trong một gia đình ở Lạng Sơn tử vong bất thường 27/12/2025 18:51

(PLO)- 3 người trong một gia đình ở Lạng Sơn tử vong bất thường gồm hai vợ chồng và con nhỏ 4 tuổi.

Chiều 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Danh tính ba người tử vong gồm anh Vũ Thanh Tùng (32 tuổi), chị Lường Thị Quỳnh (25 tuổi, vợ anh Tùng) và con gái 4 tuổi.

Người dân bàng hoàng trước sự việc 3 người trong một gia đình tử vong.

Gần trưa cùng ngày, người dân và người thân bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh Tùng, chị Quỳnh cùng con gái tử vong tại nhà riêng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vũ Lăng đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Nhận định ban đầu, nghi vấn người chồng đã tấn công, sát hại vợ và con rồi tự tử. Được biết, thời gian gần đây, anh Tùng có dấu hiệu thần kinh không được bình thường.

Vợ chồng anh Tùng, chị Quỳnh có hai con gái, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng nêu trên, một con đang ở nhà ông bà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với VKSND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra vụ án mạng.