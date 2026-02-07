An Giang: Phát hiện cơ sở chế biến cà phê giả 07/02/2026 06:00

(PLO)- Công an xác định Quý đã sử dụng nguyên liệu là bắp, đậu nành đã rang, rồi tẩm ướp hương liệu, phụ gia để chế biến thành cà phê giả dạng bột bán ra thị trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa bắt quả tang và xử lý vụ sản xuất, buôn bán hàng giả đối với lương thực, thực phẩm là cà phê bột đóng gói.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng Công an tỉnh An Giang phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán cà phê bột đóng gói không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Đỗ Văn Quý (41 tuổi, trú xã Phú Hữu) là chủ cơ sở sản xuất, chế biến cà phê mang nhãn hiệu “Văn Quý 7777”.

Đỗ Văn Quý (ảnh trái) và Trần Kim Chen (ảnh phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: CAAG

Qua làm việc, Công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, do cà phê thật có giá cao, Quý đã sử dụng nguyên liệu là bắp, đậu nành đã rang, rồi tẩm ướp hương liệu, phụ gia để chế biến thành cà phê bột. Sau đó, đóng gói loại 500 gram bán ra thị trường với giá từ 80.000-100.000 đồng/kg.

Cơ quan Công an đã hai lần lấy mẫu cà phê do cơ sở của Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm. Kết quả các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein; đủ căn cứ xác định cà phê của cơ sở này là giả.

Từ đó, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và VKSND cùng cấp kiểm tra và bắt quả tang hành vi sản xuất, buôn bán cà phê bột giả tại nhiều địa điểm.

Cụ thể, tại xã Phú Hữu, khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất, chế biến cà phê của Quý, lực lượng chức năng thu giữ 79,5 kg cà phê bột thành phẩm đã đóng gói; hơn một tấn hạt bắp, đậu đã sơ chế, rang, tẩm ướp hương liệu.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ nhiều máy móc, công cụ phục vụ sản xuất; phụ gia thực phẩm; bao bì, sổ sách và hóa đơn bán hàng. Quý cũng khai nhận đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn cà phê giả dạng bột.

Còn tại phường Long Phú, khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh của Trần Kim Chen (56 tuổi), lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện, công cụ dùng để rang, tẩm ướp bắp, đậu nhằm chế biến cà phê giả.

Hiện trường sản xuất chế biến bột cà phê giả. Ảnh: CAAG

Qua kiểm tra, Công an thu giữ 3,1 tấn hạt bắp, đậu đã tẩm ướp phụ gia, rang sơ chế; 158kg cà phê đã rang; 800kg hạt bắp, đậu nành đang rang trên lò; 600kg chất tạo ngọt nhãn hiệu Sodium cyclamate; hơn 1,2 tấn phẩm màu Caramel; sáu thùng phụ gia thực phẩm hương Vanilla Taro; cùng hơn 29 tấn nguyên liệu bắp, đậu chưa sơ chế, pha trộn.

Làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ, Chen khai nhận đã bán cho Quý nguyên liệu bắp với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành với giá khoảng 45 triệu đồng/tấn.

Sau khi mua các nguyên liệu này, Quý trộn lẫn, xay thành bột, đóng gói và bán cho các đại lý phân phối với giá từ 50-60 triệu đồng/tấn. Từ các đại lý, số cà phê bột giả này tiếp tục được bán ra thị trường với giá từ 80-100 triệu đồng/tấn.

Từ tài liệu chứng cứ, lời khai các những người liên quan, Công an xác định Quý và Chen có dấu hiệu phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.