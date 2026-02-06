Cứu người mắc kẹt dưới gầm ô tô, người đàn ông bị tài xế taxi hành hung 06/02/2026 17:14

Ngày 6-2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang thu thập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa một taxi công nghệ và hai xe máy xảy ra trên địa bàn phường Vĩnh Tân, TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ). Đáng chú ý, sau tai nạn, một người dân tham gia cứu nạn đã bị tài xế taxi hành hung.

Sau vụ tai nạn giao thông tại TP.HCM, một người dân lao vào cứu người mắc kẹt dưới gầm ô tô bất ngờ bị tài xế taxi công nghệ hành hung. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh nhà dân, dài gần 5 phút, ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Nội dung clip cho thấy một taxi công nghệ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ tông vào đuôi hai xe máy phía trước, trong đó có một xe đang dừng đỗ, rồi lao vào một đống gạch ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến một người đàn ông bị hất văng ra xa, may mắn chỉ bị thương nhẹ; một người khác bị mắc kẹt dưới gầm ô tô.

Thấy tai nạn xảy ra trước nhà, một người đàn ông nhanh chóng chạy ra, kéo chiếc xe máy mắc kẹt phía trước ô tô nhằm giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, trong lúc đang hỗ trợ cứu người, người này bất ngờ bị tài xế taxi dùng hung khí hành hung, khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy.

Sau đó, tài xế taxi cùng một số người dân đã hợp sức nhấc phần đầu ô tô để đưa người đàn ông mắc kẹt ra ngoài.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại. Tai nạn được xác định xảy ra vào tối 5-2. Sau khi clip lan truyền, nhiều người bày tỏ bức xúc, lên án hành vi côn đồ của tài xế và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định.