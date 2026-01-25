Điều tra vụ nhóm người lao lên xe khách hành hung phụ xe 25/01/2026 11:08

(PLO)- Công an đang phối hợp điều tra vụ việc một nhóm người lạ mặt lao lên xe khách, kẹp cổ và hành hung phụ xe tại khu vực đèo Hà Lan, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 25-1, nguồn tin cho biết Công an phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp điều tra vụ một phụ xe khách đường dài bị nhóm người lạ mặt hành hung.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video nhóm người lên xe khách, hỏi người tên Hùng rồi hành hung phụ xe. Vụ việc xảy ra tại phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk, liên quan đến nhà xe TT ở Nghệ An.

Nhóm người lạ hành hung phụ xe. Ảnh: MXH

Theo đại diện nhà xe TT, nhà xe có tuyến cố định từ tỉnh Nghệ An đi TP.HCM. Trong các ngày 23 và 24-1, một số điện thoại lạ gọi đến đặt vé đi từ đèo Hà Lan, phường Cư Bao về tỉnh Nghệ An. Người này yêu cầu được đi chung với nhân viên nhà xe tên Hùng. Tuy nhiên, người trực tổng đài hướng dẫn khách liên hệ trực tiếp với anh Hùng.

Đến khoảng 23 giờ ngày 24-1, xe dừng đón khách tại đèo Hà Lan trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Cư Bao thì có ba người đàn ông lên xe.

Những người này đòi lục soát xe khách để tìm người tên Hùng. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hành khách, phụ xe là anh NVC (28 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) không đồng ý. Lập tức, anh C bị nhóm người lạ kẹp cổ, dùng cùi chỏ đánh tới tấp vào vùng đầu ngay trên xe.

Nhóm người trên còn lôi anh C xuống xe để tiếp tục hành hung. Anh C vùng chạy được, trốn vào nhà dân và sau đó đến bệnh viện điều trị.