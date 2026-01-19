Bị phạt tù vì đâm tình địch rồi tiếp tục hành hung trong bệnh viện 19/01/2026 12:28

(PLO)- Người đàn ông ở Đà Nẵng dùng kéo đâm thủng bụng tình địch rồi đến bệnh viện gây rối khi nạn nhân đang điều trị.

TAND khu vực 3- TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Nguyễn Đức Thôi (56 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, Đà Nẵng) 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, chín tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; tổng hợp hình phạt 5 năm chín tháng tù.

Video hành hung nạn nhân trong Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí. Video: MINH TRƯỜNG.

Bản án sơ thẩm xác định: Nguyễn Đức Thôi có quan hệ tình cảm với bà NTNT (48 tuổi, phường Hoà Xuân, Đà Nẵng). Khoảng 21 giờ ngày 16-5-2025, khi biết ông PXHP (44 tuổi, phường Điện Bàn, Đà Nẵng) đang ở trong nhà của bà T trên đường Hà Bồng, phường Hoà Xuân, ông Thôi bực tức.

Thôi cho rằng ông P có tình với bà T dù ông Thôi và bà T chưa kết hôn. Trong lúc bà T đẩy ông Thôi xuống phòng bếp thì ông Thôi lấy một cây kéo, đâm vào bụng ông P.

Sáng hôm sau, biết ông P đang điều trị ở bệnh viện, ông Thôi tiếp tục đến bệnh viện để nói chuyện.

Khi đến tầng năm của Bệnh viện, ông Thôi tiếp tục hành hung ông P, gây hoảng loạn cho nhiều bệnh nhân, nhân viên y tế. Ông P được giám định có tỉ lệ tổn thương cơ thể 34 %.

Nguyễn Đức Thôi khi bị công an bắt tạm giam. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tại tòa, bị cáo Thôi nhận lỗi về mình và xin được hưởng hình phạt giảm nhẹ để sớm về với gia đình.

Năm 2018, Thôi đã từng bị TAND huyện Hòa Vang cũ, TP Đà Nẵng phạt chín tháng cải tạo không giam giữ về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.