Chiếm đoạt tiền của hơn 200 chủ thẻ tín dụng, bị cáo chủ mưu bị đề nghị 20 năm tù 26/02/2026 19:18

(PLO)- Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ và đồng phạm đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM trái phép, chiếm đoạt tiền của hơn 200 bị hại.

Ngày 26-4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Trọng Vỹ và 30 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Trọng Vỹ 19-20 năm tù, 30 bị cáo còn lại 2-18 năm tù - cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo trong vụ giả danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của hơn 200 chủ thẻ tín dụng tại tòa. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo đại diện VKSND TP.HCM, lợi dụng chính sách sử dụng tiền trước trả tiền sau đối với thẻ tín dụng của khách hàng và chính sách liên kết giữa các Ngân hàng với doanh nghiệp thực hiện thanh toán qua các cổng thanh toán điện tử, bị cáo Hoàng Trọng Vỹ đã tổ chức đường dây hoạt động chuyển đổi tiền mặt từ tài khoản thẻ tín dụng sang tài khoản thẻ ATM trái phép.

Bị cáo Vỹ và đồng phạm đã đưa thông tin gian dối để các chủ thẻ tín dụng tin tưởng và cung cấp thông tin tài khoản thẻ tín dụng, thông tin nhân thân của chủ thẻ rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ.

Từ ngày 19-02-2022 đến ngày 28-12-2022, nhóm của Trần Văn Xuân (bị can đang bị truy nã) và Hoàng Trọng Vỹ đã tư vấn thành công 7.012 lượt giao dịch với tổng số tiền là trên 136 tỉ đồng, đã chuyển trả hơn 112 tỉ đồng cho chủ thẻ tín dụng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng.

Theo đại diện VKS, bị cáo Hoàng Trọng Vỹ giữ vai trò tổ chức chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm thông qua việc thuê địa điểm để hoạt động, mua dữ liệu data, đăng ký, mượn, thuê gian hàng ảo, thực hiện việc thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử, mua và lắp đặt các trang thiết bị dùng cho việc phạm tội.

Bị cáo Vỹ cùng Trần Văn Xuân đã tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công ty, tuyển dụng nhân viên, chỉ đạo, phân công, phân nhiệm chặt chẽ đối với từng cá nhân tham gia trong đường dây để thực hiện việc chiếm đoạt tiền trong tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ. Vậy nên, bị cáo Vỹ phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là hơn 24 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Chung giữ vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Vỹ thông qua việc tạo lập, quản lý, duy trì hoạt động các gian hàng ảo qua các cổng thanh toán điện tử, nên phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền chiếm đoạt của cả hệ thống là hơn 24 tỉ đồng.

Các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực thông qua việc quản lý, đào tạo kịch bản tư vấn cho telesale; tiếp nhận thông tin khách hàng, truy cập vào tài khoản được cấp trên gian hàng ảo, thực hiện thao tác trừ tiền đơn hàng trong tài khoản thẻ của khách hàng để giao dịch thành công...

Đại diện VKS nhận định các bị cáo đều có khả năng lao động, đủ nhận thức để hiểu được việc làm của mình vi phạm pháp luật, khi thực hiện hành vi trái quy định pháp luật gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của BLHS. Các bị cáo vì động cơ tư lợi, động cơ cá nhân mà thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức hoặc trực tiếp chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo đại diện VKS, các bị cáo phạm lỗi cố ý trực tiếp, hành vi táo tợn, tinh vi khi giả danh là nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài là 1 năm với số lượng giao dịch và số tiền chiếm đoạt là rất lớn.