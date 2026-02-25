Vào tận sân trụ sở công an để giả danh cán bộ nhằm lừa đảo 25/02/2026 12:01

Ngày 25-2, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Nghĩa (25 tuổi, ngụ phường Phú Bài, TP Huế) về hành vi giả danh cán bộ công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, chị HTV (21 tuổi, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) đến Công an phường An Cựu trình báo về việc bị đánh rơi một điện thoại iPhone 14 Pro Max tại khu vực đường Nhật Lệ. Sau đó, chị đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội Facebook.

Đến trưa 23-2, một người xưng tên Tuấn gọi điện cho biết đã nhặt được điện thoại và hẹn chị V đến trụ sở Công an phường An Cựu (số 18 Hoàng Quốc Việt) để nhận lại tài sản.

Để tạo lòng tin, khi chị V đến trước cổng trụ sở công an phường, nam thanh niên này từ trong sân đi ra gặp chị và yêu cầu sang quán cà phê gần đó để trao đổi.

Tại đây, người này đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu chị V chuyển 6,5 triệu đồng để giải quyết. Do tài khoản không đủ tiền, chị V đã chuyển trước 4 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, nam thanh niên rời đi và hứa sẽ sớm trao trả điện thoại nhưng sau đó không thực hiện cam kết. Nhận thấy bị lừa đảo, chị V đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu đã khẩn trương xác minh, truy xét và làm rõ người thực hiện hành vi trên là Nguyễn Văn Nghĩa.

Bước đầu, Nghĩa thừa nhận đã giả danh cán bộ Công an phường An Cựu, đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại.