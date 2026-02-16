Người đàn ông nước ngoài trộm tài sản, bị công an bắt giữ 16/02/2026 16:39

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt giữ người đàn ông nước ngoài trộm tài sản của khách, khi ghé dùng bữa tại nhà hàng.

Ngày 16-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng CSHS vừa bắt tạm giam ba tháng đối với bị can ZHANG JUNHUA (52 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với ZHANG JUNHUA. Ảnh: CA

Trước đó, tối 12-2, bà LTN (33 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), đến Công an xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng), trình báo về việc chị cùng bạn bị mất tài sản khi đang dùng bữa tại nhà hàng The Garden (xã Duy Nghĩa).

Tài sản của chị N và người bạn bị kẻ gian trộm gồm tiền mặt và tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS đã phân công cán bộ phối hợp Công an xã Duy Nghĩa tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét, làm rõ.

Qua đó, cảnh sát xác định ZHANG JUNHUA là nghi phạm. Sau khi trộm tài sản, người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đến chiều 13-2, cảnh sát phát hiện nghi phạm có mặt tại đường Hồ Nghinh, phường An Hải, TP Đà Nẵng nên tiến hành mời về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, trước tài liệu chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, ZHANG JUNHUA đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.