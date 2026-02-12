Công an tạm giữ người mua 113 kg pháo lậu về bán kiếm lời 12/02/2026 10:31

(PLO)- Công an xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) tạm giữ một người đàn ông ở xã Nam Phước mua 113 kg pháo lậu để bán lại kiếm lời.

Ngày 12-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Bà Nà vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Vinh (33 tuổi, ngụ xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Công an tạm giữ Vinh và tang vật. Ảnh: CA

Trước đó, Công an xã Bà Nà phát hiện nghi vấn Vinh thuê xe khách vận chuyển pháo nổ về xã Nam Phước tiêu thụ. Ngay lập tức, công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Khi phát hiện số pháo được gửi theo xe khách đã về đến địa phận xã Bà Nà, Vinh bỏ trốn về nhà tại xã Nam Phước nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bà Nà xác định nơi lẩn trốn và tiến hành bắt giữ Vinh tại nhà riêng ở xã Nam Phước.

Qua đấu tranh, Vinh khai nhận đã đặt mua 68 hộp pháo nổ với giá 57,8 triệu đồng nhằm bán lại kiếm lời.

Tang vật tạm giữ gồm 68 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng 111,3 kg. Tất cả còn nguyên bao gói, chưa qua sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bà Nà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.