Bị truy nã, về nhà thăm người thân thì bị bắt 15/02/2026 12:39

(PLO)- Bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Anh về TP Đà Nẵng thăm người thân thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 15-2, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Phước Anh (36 tuổi, ngụ phường An Khê) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh bị cảnh sát bắt giữ khi về TP Đà Nẵng thăm người thân. Ảnh: CA

Theo điều tra, từ tháng 1-2024, Anh sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo tham gia các hội nhóm như Hội lái xe Bắc - Nam, Hội xe tải Bình Định - Sài Gòn... để tìm tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng.

Anh đồng thời tìm kiếm người có hàng hóa cần thuê xe tải, sau đó chụp hình thông tin lô hàng gửi cho tài xế, thỏa thuận giá cước và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để được nhận hàng.

Tin tưởng, nhiều tài xế đã chuyển tiền vào tài khoản của Anh. Sau khi nhận tiền, Anh lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Với thủ đoạn trên, Anh đã lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã. Trong thời gian lẩn trốn, Anh liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như Bắc Ninh, TP Huế, TP.HCM.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các Phòng CSHS Công an TP.HCM và TP Huế theo dõi chặt chẽ đối với Anh.

Đến ngày 13-2, khi Anh về TP Đà Nẵng thăm người thân, Tổ truy nã đã phối hợp với Công an phường An Khê bắt giữ.