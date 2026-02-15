Trộm điện thoại bẻ khóa, chiếm đoạt tiền tài khoản của bị hại chơi cờ bạc online 15/02/2026 12:30

(PLO)- Thanh niên ở TP Đà Nẵng trộm điện thoại của người khác, bẻ khóa rồi đăng ký ví điện tử, chuyển tiền để chơi cờ bạc online.

Ngày 15-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam bị can Hồ Văn Long (29 tuổi, ngụ xã Thăng An, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an bắt tạm giam bị can Long. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 31-8-2025, anh HXV (35 tuổi, ngụ xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) đến trình báo tại Công an xã Thăng Trường về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trong đêm, lấy trộm tài sản, trong đó có một điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an xã Thăng Trường đã phân công nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng.

Quá trình điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt điện thoại của anh V, Long đã tìm cách bẻ khóa, truy nhập trái phép vào thiết bị.

Long sử dụng số điện thoại của bị hại để đăng ký tài khoản ví điện tử Zalopay, liên kết với tài khoản ngân hàng của anh V, sau đó thực hiện hành vi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang ví điện tử để chiếm đoạt.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để nạp vào chơi cờ bạc online.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý.